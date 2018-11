Alkü'nün İlk Fahri Doktorası Çavuşoğlu'na

ALKÜ'nün ilk fahri doktorası Çavuşoğlu'na

ANTALYA - Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizler Türk dış politikamız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama bizlerin gelecek vizyonları da var. İşte o gelecek vizyonlarımızı gençlerin, öğrencilerimizin ve bugünkü nesillerimizin vizyonlarıyla, ufkuyla ve idealleriyle, heyecanları ve vatan millet sevgileriyle birleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosu tarafından kendisine tevcih edilen Fahri Doktora takdim töreni ve Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne katıldı. Kongrenin açılışında ilk konuşmayı ALKÜ Rektörü Profesör Doktor Ahmet Pınarbaşı yaptı. Pınarbaşı, Bakan Çavuşoğlu'na ALKÜ'ye verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Pınarbaşı, "Bugün burada üç güzel olayı kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Birincisi; bugün üniversitemizin 2018-2019 eğitim-öğretim ve akademik yılının açılışını yapıyoruz. İkincisi, üniversitemizin Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliği ile düzenlediği 1. Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresinin açılışını da birazdan bakanımızın ilk ders sunumu ile yapacağız. Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri bakanımızın olağanüstü gayretle yürütmüş oldukları insan odaklı, ilkeli ve barışçıl politikalarla uluslararası alanda aktif bir aktör haline gelen Türk Dış politikasına yönelik çeşitli konular üniversitemizde üç gün boyunca alanında uzman akademisyen ve dış politika uzmanları tarafından tartışılacak. Üçüncü olarak; Üniversitemizin kurulmasının en büyük mimarı olan; göz bebeğim dediği üniversitesine her zaman en büyük desteği sağlayan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Üniversitemiz senatosunun aldığı karar gereğince "Fahri Doktora" unvanı tevdi edilecektir. Üniversitemizin ilk fahri doktorasını, bu payeyi en çok hak eden kişiye bugün tevdi edecek olmanın onur ve gururunu üniversitem adına yaşıyorum" diye konuştu.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Tolga Öztürk ise konuşmasında kongre hakkında bilgiler vererek, "Bakanımızın kongremize teşrifleriyle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak ilkini yaptığımız ve gelenekselleşmesini hedeflediğimiz kongremize çok güçlü bir başlangıç yaptık" dedi.

Daha sonra Bakan Çavuşoğlu'na Fahri Doktorası, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı tarafından verildi.

"71 ülküye vizesiz gidebiliyoruz"

Memleketi Antalya ve Alanya'da doktora unvanı layık gördüklerinin kendisi için onur meselesi olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Siyaset biterse dönüp dolaşacağımız yer Antalya ve Alanya'mızdır. Özellik üniversitemizde Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler konulu bir forumun burada düzenlenmesi çok anlamlıdır. Antalya ve Alanya ülkemizin dünyaya açılan penceresidir. Yani dünyada neler oluyor ve bitiyor buradaki tartışmalarda ele alınacak" dedi.

Afrika ülkelerine açılım yapıldığına değinen Çavuşoğlu, 22 Afrika ülkesinde bölgesel ofis olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Bölgesel ofislerle tüm Afrika ülkelerine insanı ve kalkınma yardımı yapıyoruz. Bugün dünyada 172 ülkede Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın kalkınma projeleri var. O yüzden biz tüm dünyada bu çıkarlarımızı aramamız lazım ve ekonomik çıkarlarımıza öncelik veriyoruz. Bugün ticaretin önündeki engellerle serbest ticaret anlaşmaları yada tercihli ticaret anlaşmalarını neden güncellemek durumunda kalıyoruz? Ticarette hangi yeni ürünler çıktı? Hangilerini ticaretin içine katmak veya katmamak lazım? Tüm bu konulara kafa yormamız lazım. Çünkü artık uluslararası ilişkiler, ekonomik ilişkiler ve çıkarlar çerçevesinde dönmeye başladı. Ayrıca insanların önündeki engelleri nasıl kaldıracağız. İşte 42 ülkeye vatandaşlarımız vizesiz gidebiliyordu, şimdi 71 ülküye gidebiliyor" dedi.

Teröristlere karşı güvenlik güçlerinin sert gücünü göstermesi gerektiği belirten Çavuşoğlu şunları söyledi:"Sert güç bir yere kadar, ama esas kalıcı olan uluslararası ilişkilerde özellikle söylüyorum. Sınırımızın ötesinde Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatları'nda burada sert gücünü kullanmamız lazım. Oralardan bize tehdit geliyor ve tehdit sadece roketler değil. Toprak bütünlüğümüze yönelik tehditlerdir ve gelecekte yapmak istediklerini biliyoruz. Buna karşı tedbir alacağız da ama esas dünyada kalıcı ve saygın olabilmemiz için var olan o kurumlarımızla beraber, yumuşak gücümüzü nasıl kullana bileceğiz" diye konuştu.

"Dünyanın her yerindeki bağlantılarımızı güçlendirmekte önemlidir"

Gidilen yerlere insanı, kalkınma yardımıyla gidilmezse kalıcı ve saygın olunmayacağı hatırlatan Çavuşoğlu, bunun için Kızılay ve AFAD'dın olduğu ifade etti. Çavuşoğlu,"Dünyanın her yerinde bağlantılarda çok önemli. Türk Havayollarının bugün uçtuğu şehir sayısı dünyada birinci. Dünya ülkelerinin 3'de 2'sine bugün Türk Havayolları uçuyor. İnşallah yeni hava alanımızla birlikte o zaman İstanbul gerçek bir merkez olacak. Bizim dışarıdaki bağlantılarımızı sadece havayollarıyla kurarsak olda yetmez. Bakü, Tiflis, Kars gibi önemli projeleri hayata geçiriyoruz ve tarihi İpek Yolu'nu demiryollarıyla yeniden canlandırıyoruz. Dolasıyla dünyanın her yerindeki bağlantılarımızı güçlendirmekte önemlidir" ifadeleri kullandı.

"Sizlere de önemli görevler düşüyor "

Dünyanın kaderi 5 yada 5+5 ülkeye bırakılamaz diyen Çavuşoğlu," Gerçek anlamda bir reform yapılması lazım. Uluslararası örgütler bir kere kapsayıcı olması herkesi temsil etmesi, ihtiyaç duyulduğu zaman etkin kararları alınması lazım. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bizler Türk dış politikamız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama bizlerin gelecek vizyonları da var. İşte o gelecek vizyonlarımızı gençlerin, öğrencilerimizin ve bugünkü nesillerimizin vizyonlarıyla, ufkuyla ve idealleriyle, heyecanları ve vatan millet sevgileriyle birleştirmemiz gerekiyor. O bakımdan sizlere de önemli görevler düşüyor."

Programa ayrıca ALKÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Pınarbaşı Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Baş Savcısı Yasin Emre, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, Kongre Bilim Kurulu Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı Dr. Ufuk Ulutaş, Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, ALKÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.