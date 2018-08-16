Alinur Aktaş, İkinci Döneme Yeni Projelerle Hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 9 ay önce seçilen Alinur Aktaş, bu süre zarfında mali konuda çok mesafe kat ettiklerini belirterek, "Sıkıntı tam anlamıyla çözülmedi. Ancak iyiye gidiş var. Şimdi tamamlanması gereken projelerle yeni dönemdeki projeler üzerinde uzman bir ekiple çalışıyoruz. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışıyoruz. Parti büyüklerimiz ve şehirde yaşayan vatandaşlarımız tercih ederse canla başla çalışmaya devam ederiz" dedi.

Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'ın eteklerinde hayata geçirilen izcilik kampını ziyaretinde bir grup basın mensubu ile sohbet etti. Gündeme ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki gelişmelere ilişkin İHA muhabirine açıklama yapan Aktaş, Türkiye'ye yönelik bir ekonomik saldırı olduğunu, bunun da Başkan Erdoğan'ın dik duruşu, Türk Milleti'nin firaseti ile atlatılacağını kaydetti.

Belediyenin metro, altyapı, arıtma yatırımları sebebiyle Avrupa Yatırım Bankası'ndan dış kaynaklı 311 milyon 200 bin Euro borcu olduğunu hatırlatan Aktaş, "Son artışla 1 milyar falan kur farkı oluyor. Ancak bu hızlıca geriliyor. 9 ayda büyükşehirde sistemi kurduk. Hizmet eden belediyelerin borcu olur, önemli olan sistemi işler hale getirmek lazım. Biz bu konuda mesafe kat ettik. "Sıkıntı tam anlamıyla çözüldü" diyemeyiz ama fena gitmiyoruz. Borçsuz belediye olmaz. Dövizden kaynaklanan yükselişin çok ekstrem bir durum olduğunu, normalleşeceğini düşünüyorum" dedi.

"Ankara'da herkes rahat".

Önceki gün istişare toplantısı için Ankara'da olduğunu hatırlatan Aktaş, "15-16 kişilik bir heyetimiz var. Strateji toplantısı gerçekleştirdik. Bunun öncesinde hazırlık yapmıştık. Katılımcılar 2-3 dönemi olan tecrübeli yerel yöneticiler. Toplantıda ve sonrasında edindiğim intiba, Ankara'da moral motivasyon noktasında sıkıntı yok. Herkes gayet heyecanlı şekilde işini yapmaya devam ediyor. Bundan yıllar önce 94 krizinde 2001de bir gecede döviz 2-3'e katlıyordu. Siyasi istikrar, üretim, ihracat yoktu. Türkiye başka ülkelerle entegre olmayı bırakın konu komşu ile irtibatı yoktu. Şimdi Çin, Rusya, Katar'ın yanısıra Afrika'da Ortadoğu'da bir sürü irtibatları olan ülkeyiz. Üretim, ihracat, büyüme zirve yapmış durumda. Fuarlar düzenleniyor. Sanayiciler gidip geliyoruz. Siyasi istikrar da var. Yeni seçim bitti. Son gelişmelerin istikrarı ve düzeni bozmak adına kasıtlı hamleler olduğunu herkes biliyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımızın basiretli duruşu, Türk insanının sorumlu yaklaşımıyla çok güzel tepkiler de alıyoruz. Bunun kısa zaman içerisinde aşılacağını düşünü yorum. Emareler bir kaç gündür ortada" diye konuştu.

"Erken seçim konuşuluyor"

Yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı sorulan Alinur Aktaş, "Bunu herkes konuşuyor. Ancak bu her zaman konuşulur. Erken seçim için şartlar belli. Anayasa değişikliği. 80 sonrası hiç yerel seçimler erkene alınmamış. Hep zamanında olmuş. 1999da bir ay geç olmuştu. Dolayısıyla konuşuldu. Ama biz Ak Parti olarak neler yapmalıyız. Onu tartışıyoruz. Genel Başkan yardımcımız da seçimlerin zamanında olacağıyla alakalı açıklama yaptı. Biz 24 Haziran seçimlerinden sonra geldiğimiz nokta neler yapmalıyız. Yeni Türkiye ve yerel yönetimler için neler yapacağımızı konuştuk. Erken olup olmamasına meclis karar verecek. Ama böyle bir şey şu an için gündemde yok. Ama yine de büyüklerimiz karar verir"şeklinde konuştu.

"Yeni dönem için hazırlanıyoruz"

Yapılan düzenlemelerle trafikte bazı noktalarda yüzde 20'den yüzde 40'a kadar iyileştirme sağlandığını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akışkan ve hiç kesintiye uğramayan trafik istiyoruz. İyileşmeler var. Başlangıç noktası asıl master plan. Bir taraftan da yeni dönem için ayrı ekibim var. Burulaş'ta İstanbul'dan transfer ettiğimiz arkadaşımız başkanlığında kurulmuş Bursa'nın bazı dinamikleri ile yeni dönemin projeleri için çalışıyor. Bir taraftan lokal konularda master plan hazırlanıyor. Diğer yandan finansman ve maliyet analizleri yapılıyor. Bursa katlı yollar ile tanışacak. Kaç tane olacağı maliyet fayda analizi ile ortaya çıkacak. 3 tane mi 13 tanemi mi 23 tanemi mi olacak hepsinin maliyetini çıkarıyoruz. Yaptığımız işin bütçeye uygun tarafı olacak. Biz problemleri çok net biliyoruz. Bursa'nın yakın doğu çevre yolu özellikle Acemler İstanbul yolu arasında inkıtaya uğruyor. Onu aşmayla ilgili harika projeler var. Katlı yollar var. Acemler Kavşağı ciddi yük altında. Beraberinde hastane de geliyor"

"Acemler Kavşağı Boğaz Köprüsü'nden daha çok yük çekiyor"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden günde 190 bin araç geçerken Acemler Kavşağı'ndan 210 bin aracın geçtiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Buradaki sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz. Katlı yollar, güzergah değişiklikleri gündemde. Farklı tünel geçişleri var. Bugüne kadar Bursa'da uygulaması olmayan işler var. Hikmet Şahin döneminde batçık vardı. Batçıklar seri olduğunda açılım getirdi Bursa'ya. Ancak şehir büyüyor. Yüksek İhtisas Kavşağı da şu an en problemli kavşaklardan bir tanesi. Orada çalışmaya başladık. Katlı yollarda görüşülmesi gereken taraflar var. Polemik olsun istemiyorum. Bazı sektör kesimini etkileyen caddelerde güzergah değişimleri olacak. Seri şekilde ulaşımı öncelikle çözmeye devam edeceğiz. Bursa'da yol konusunda çok alternatif yok. Kestel Görükle ana aks var. Yakın doğu çevre yolu var. Recep Tayyip Erdoğan bulvarına bağlanan yolla alakalı kamulaştırmalar devam ediyor. Uzak çevre yolumuz var. Arkadaşlar Eylül sonu ve Ekim ortasında normal yollarla ilgili planlama, raylı sistemlerle alakalı planlamalar yapıyorlar. Şehir Hastanesi beraberinde Yıldırım ve Osmangazi metrosuyla alakalı konu gündemde. Şehirde yan yolları da devreye almamız lazım. Kestel Görükle arasındaki 35 kilometre aksta 170 tane sokak var. Bunları da düzenleyeceğiz" diye konuştu.

"Yeni döneme hazırlık mesajı"

"Başkan Aktaş, yeni dönemde adaymısınız sorusuna", "Önceliğimiz 2018 yılında yol ve ulaşımı bir nebze çözme, beraberinde yarım kalan işlerin bitirilme yılı. Şu saatte bunu yapacağım diyeymem, yapamayız. Hesap kitap meselesi. Yol haritamız şu; "hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya, yarın ölecek gibi ahiret" için çalışıyoruz. Biz hazırız, projeler hazırlıyoruz. Parti büyüklerimiz, şehirde yaşayan insanlarımız tercih ederse, canla başla devam ederiz. Bu olmazsa yapacaklara elimizden gelen desteği veririz" diye cevap verdi.

"Bursa'yı yeşile bezeyeceğiz"

Bursa'ya geçmişte Kültürpark, Botanik Parkı ve Mihraplı gibi yaşam alanları kazandırıldığını, bunları yapanların büyük dua aldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Allah razı olsun yapanlardan. Buralar bizim yaşam alanlarımızdan bir tanesi. Doğuda şimdi Vakıfpark yapılıyor. Gökdere Vadisi ile ilgili projemiz var. Bursa'nın yeşillerle bezenmesi lazım. Bir bölü 100 bin ölçekli plan çıkıyor. yol haritamızı ortaya koyacağız. Bursa'yla ilgili ciddi değişimler olacak.

Kentsel dönüşümle alakalı çalışmalar yaptık. Bazı kentsel dönüşümler bizi işin içinden çıkılmaz hale getirdi. Bursa'nın doğru büyümesi gerekiyor. Şimdi dikkatler şehrin batı noktasına kayacak. Dağ yöresini önemsiyoruz. DSİ'den bir yeri almak için anlaştık. 80 dönüm yeri kamulaştırdık. 4 dağ ilçesinin merkezinde mezbaha ve entegre tesisi inşa ediyoruz. Harmancık'ta termal tesis çalışmamız olacak. Yol bu işin başlangıcı. Bursa'yı daha büyük planlamak zorundayız. Dağ yöresinde nüfuslar ciddi düştü. En azından eko turizm, hayvancılıkla ve tarımla bölgeyi geliştirmeyi düşünüyoruz. Göynükbelen'de yaban mersini verdiğimiz bazı bahçeleri gezdim. 2 dönümlük yaban mersini bahçesinden yıllık 2 ton ürün alınıyor. Kilosu 30 liradan satılıyor 60 bin lira para. 5 bin lira aylık gelir elde ediliyor. Tarım Aş.'de başarılı örnekler çıkarmamız lazım. 15 kişiyi Bosna'ya yolladık. Hayvancılıkla ilgili de herkese değil de dişe dokunur şekilde ciddi büyüklükte yardımlar yapıyoruz. 7 ayrı noktada asfalt çalışmamız var" diye konuştu.

"T2 hattı yüzde 80 bitti ancak kaygılarım var"

Kent Meydanı Terminal hattında müteahhitle 4 haftadır biraraya gelemediklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Vagonların yürümesi için en önemli aşamaya geldik. Sinyalizasyon benzeri siparişlerin verilmesi lazım. Eğer bugün sipariş verseniz 6 ay sonra gelir. Müteahhide sıfır borcumuz var. Yüzde 80 tamamlandı. Ancak firmada "çalışmayı bırakmak ister gibi" bir hava görüyorum. Haziran ayında bitmesi gerekiyordu. Müteahhit değişti, Aralık 2018 gibi bitim süresi var. Ben bu konuda kaygılıyım. Eğer iş durursa, tekrar ihale etmek durumunda kalabiliriz. Kanuni çerçevede ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. firma sahibinin sağlık problemleri var. Tekrar ihale etmenin de maliyeti olabilir" şeklinde konuştu.

"Başköy'de 214 dönüm araziyi açık arttırma ile satacağız"

Başkan Alinur Aktaş, Bursa'nın turizmle gelişmesini arzu ettiklerini, dünyada sağlık turizmine önem verildiğini hatırlatarak, "Turist çekecek cazibe merkezi yatırımlar istiyoruz. Sıcaksu'daki yerimiz konusunda görüşmeler sürüyor.

140 dönümde tesis yapacağız. Yabancı firmalarla görüşüyoruz. Arsa satıp gelir peşinde değiliz. Görüştüğümüz firmalar Merinos Stadı'nı da içine kapsayan hatta Kültüprak ile bağlantılı bölgenin termal yönünü ortaya çıkaracak proje üzerinde çalışıyor. Görüşmelerimiz sürüyor. Başköy'de belediyeye ait 214 dönüm araziyi açık arttırma ile ihale gedeceğiz. İstanbul'da büyük firmalara haber gönderdik. Şehri batıya büyüteceğiz. Şehre zarar vermeden şehri büyütmek amacındayız. Başköy'deki satıştan 180 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu bölge imar uygulamasından üretilen yer. Mecliste kararı alındı. Artı gelir katmamız lazım. Burada yeni bir şehir kurulacak" diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, Belediyenin Zafer Plaza'daki yüzde 18,9 hissesiyle alakalı Aziz Torun ile de dün görüştüklerini ifade ederek, "Şartnamede şekli belli. Bizim kira gelirimiz var. Satarsak 8-10 yıllık kirayı toplu alırız. Bu da bizim için avantajlı olur mu buna bakacağız. Ama karar vermedik. Cazip olursa satarız" şeklinde konuştu. - BURSA