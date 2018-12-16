Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun Oldu

Alanya Gazetecilere Cemiyeti (AGC) 12. Olağan Genel Kurulunda tek aday olan Gaye Coşkun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, üyelerin oy birliğiyle göreve getirildi.

Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen Genel kurul öncesinde AGC 2017 Yılı Medya Başarı Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninin ardından genel kurula geçildi. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda AGC faaliyet raporunun sunulmasının ardından oluşturulan divanın başkanlığına Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni seçildi.

Divan başkanlığına seçilen Yeni, basının birbirine destek olması gerektiğine dikkat çekti. Yeni, "Alanya ve Antalya olarak birlik beraberliğe, birbirimize daha çok dokunmaya, sektörün birikmiş sorunlarının çözümüne odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Tek kadın aday çok güzel bir hareket. Daha fazla ilan alanlarımızı nasıl çoğaltırız? Bir fazla meslektaşımıza nasıl ekmek kazandıracağız buna bakmamız lazım" dedi.

Görevi devreden Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim ise Alanya'da çok ciddi medya örgütlenmesinin olduğunu belirterek, "Alanya medyasına teşekkür ediyorum. Medyada bir yerlere gelmek kolay değil. Bu iş çok paralı ve gelir getiren bir iş değil. Gerçekten büyük fedakarlık ve özveri isteyen bir iş. Şahsen ben başında bulunduğum ve babamdan devraldığım kurumum hangi şartlarda bu günlere geldiğini en iyi bilenlerden birisiyim. Kamu adına bu mesleği yaparken birçok şeyi feda etmek zorunda kalıyorsun. Çalışanlarımız fedakarca çalışıyorlar. Bazen aç tok bilmeden yeri geldiğinde uyumadan mesleğini icra ettiler. Ben 4 dönem üst üstte yaptığım görevi bu dönem sonlandırıyorum. Bu süre gerçekten fedakarlığı da gerektiriyor. Sadece sizinle birlikte olan çalışma arkadaşlarınızın ve ailenizin de fedakar olmasını gerektiriyor. O bakımdan ben bundan sonraki süreçte 12 yıl benim başkan yardımcılığımı yapan Gaye Hanım'a başkanlığımı devrediyorum. Başarılar dilerim" diye konuştu.

Yeni yönetim oy birliğiyle kabul edildi

Yönetim ve denetim kurulu faaliyetlerinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından TOKİ ile sözleşme yapma ile AGC'ye üst kurullara üye olma ve ayrılma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi maddeleri kabul edildi. Çeşitli maddelerin görüşülmesinin ardından divana tek aday olan Gaye Coşkun'un listesi sunuldu. Üyelere ibra edilen liste oy birliği ile kabul edildi.

Gaye Coşkun Başkanlığındaki yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Ahmet Tunç, Ali Doğan, Barış Başar, Emel Yüzbaşıoğlu, Ferit Kesen, Engin Anak, Mehmet Çelik, Mustafa Sucu, Mustafa Bayır, Necati Şatana, Yağmur Mercimek, Zeliha Basar.

"Üyelerimizin problemlerinin çözümü için iş başına geldik"

Başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Gaye Coşkun, gazetecilik mesleğinde 27 yılı geride bırakan, 12 yıldır AGC yönetiminde görev yapmış biri olarak, çalışan bir gazeteci olarak başkanlık görevine seçilmiş olmasından dolayı üyelere teşekkür etti. Coşkun, "Bir çalışanın başkan olması kararı bence çok değerliydi. Ayrıca bir kadın başkanı tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. AGC'nin kuruluşundan günümüze geçirdiği süreçte pek çok şeye şahitlik etmiş birisi olarak karşınızdayım. Bu sebeple de emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum. Bu genel kurula gelmeden önce ben pek çok meslektaşımla görüştüm. Pek çok meslektaşımı ziyaret ettim. İstek ve önerilerini sordum. TOKİ konusu, AGC'nin hizmet binasının aktif hale getirilmesi, çarşı merkezinde bir sosyal alan oluşturulması, sayıları gün geçtikçe artan sokak reklamlarının kurumların reklamlarına zararı, sektörün yaşadığı itibar kaybı, dijital medyanın oluşturduğu etki, Facebook gazeteciliği, kalitesi düşen rekabet, yok olma yolundaki meslek etiği, ihlal edildiği düşünülen birlik beraberlik gibi konular benim sizlerle yaptığım görüşmede aldığım notlardı. Bütün bunların farkındayız ve tüm bunların çözümü noktasında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla çalışma sözü veriyorum." dedi.

Genel kurula Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, siyasiler ile gazeteciler cemiyetinin üyeleri katıldı.

Genel kurul aile fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi. - ANTALYA