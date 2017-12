Akşener: Sakın Zekeriya Öz'ün Durumunu Unutmayasın (2)

'TÜRKİYE'Yİ SİZ SOYDUNUZ'



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'taki programının ardından, partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılmak için Kırşehir'e geldi. Akşener, parti binasının bulunduğu Türkmenoğlu İş Merkezi'nin önünde kurulan platformda vatandaşlara seslendi.



Türkiye'de büyük yatırımlar olduğunu belirten, "Ama onun faturası nereye gidiyor?" diye soran Akşener, "Gençler psikolojik olarak bitmiş durumda. Gözlerinin feri sönmüş gençlerin. Benden daha yaşlı ifadelerle konuşan gençler, kader, keder, nasip, bakalım, ne olacak, bilmiyoruz diyen gencecik evlatlarımız. Sizin çocuklarınıza gittiğim yerlerde soruyorum. Evladım çıkar bakayım cebinizde ne kadar var? En yükseği 20 lira çıkardı. Türkiye soyuldu, siz soyuldunuz. Türkiye'de büyük yatırımlar oluyor amenna. Ama onun faturası nereye gidiyor?" diye konuştu.



'ŞEHİRLERİ AÇIK CEZAEVİNE ÇEVİRDİNİZ'



Konuşmasında Ak Partiye'ye yüklenen Meral Akşener, "Kırşehir'de AKP'li vekil en büyük yatırımımız cezaevi diyor. Kardeşim cezaevi yatırım mıdır? Siz zaten şehirleri açık cezaevine çevirdiniz. Birincisi genç işsizliği arttırılan, ikincisi sanayisizleştirilen Türkiye. PETLAS'ın dışında büyük bir sanayi var mı? 16 yılda fabrika yapıldı mı? Hayır. Ama cezaevi yapmışlar, haklarını yemeyin. Tarım ne durumda, ekip biçiyor musunuz? Pancar yetiştirmesi ne durumda, süt ürünleri ne durumda? Şimdi çiftçiyi suçluyorlar. Diyorlar ki; tarımda bizim çiftçimiz ürünü pahalıya mal ediyor. Elbette mal eder. Sen mazotu 5 liraya mal edersen, o ürün pahalıya mal olur" ifadelerini kullandı.



'SAMAN İTHAL EDİLİR Mİ?'



Samanın ithal edilmesini eleştiren Akşener, "Buğdayımız ithal Rusya'dan. Rus işçisinin ürettiği buğdayı biz satın alıyoruz. Saman ithal edilir mi, meralarımızı ıslah et, hayvancılığı geliştir. Mazotu, hayvan yemini ucuzlat. Sizin huzurunuzda muhtereme diyorum ki; 'Ey Amerika diyorsun. Hadi yüreğin yetiyorsa ABD işçisinden aldığın pancarı iptal et" şeklinde konuştu.



'MİLLET, 15 TEMMUZ'DA DEVLETİ SOKAKTAN TOPLADI'



15 Temmuz darbe girişiminde 249 şehit veren milletin 'devlet'i sokaktan topladığını ifade eden Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz'da hain bir FETÖ kalkışması oldu. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ama 249 şehidimiz var. Bu şehitler devleti sokaktan topladılar. Bir kalkışma söz konusuydu; ordunun, polisin tamamı bu işe girmedi. Karşı durdular. Bizim aramızda kurucular kurulu üyemiz Fatih Eryılmaz diye bir kardeşim var benim. 15 Temmuz gecesinde ağır yaralandı. Şimdi polis görevini yaptı. Vatansever subaylar ve diğerleri görevlerini yerine getirdiler. Ama devleti bu millet sokaktan topladı, getirdi. Niye? 2010 yılında yapılan o mahur referandum sebebiyle. Ben bunları gittim, isim isim uyardım. En tepesinden tutun, Mehmet Ali Şahin'e kadar. Yapmayın bunu dedim, anayasa ile YSK'yı bunlar ele geçirecek dedim. Bana 'merak etme her şey kontrol altında' dendi. 15 Temmuz, evet çıkan referandumun tezahürü ve sonucudur."



'AKP'DEN KAĞIT GETİRENİ ALACAKLAR'



Akşener, konuşmasında, "Emekliler en son büyük zammı benim bakan olduğum Refah Yol zamanında aldınız. Atanamayan öğretmenler, kardeşim madem atayamayacaktın neden o kadar üniversite açtın? Bakın taşeronu konuştuk, onunla ilgili KHK çıktı. Ama onu da eline yüzüne bulaştırdılar. Sözlü yapacaklarmış. 40 yaşında adama, kadına ne soracaksın kardeşim? AKP'den kağıt getireni alacaklar, diğerlerini almayacaklar" dedi.



'SON KHK BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR'



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çıkarılan son KHY'da eleştirerek, "Bizim için bu son çıkarılan kararname, yok hükmündedir. Türkiye'nin üzerine kara bulut gibi çöküp, önüne geleni azarlayan bu üsluptan demokrasi ile kurtulacağız. Ne kadar demokrasi dışında davranmaya devam ederlerse etsinler, biz birlik, beraberlikle, sizlerin oylarıyla gayet makul bir şekilde evlerine geri göndereceğiz. Aksi halde Türkiye ne politikada, ne eğitimde, ne ekonomide bir şey yapabilecek durumda değildir."



Salih GÜNER/KIRŞEHİR,