Şişli'de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Şişli’de 14 Nisan’da refüjde beklerken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mısır uyruklu Asma Salah H., hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü N.S. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Şişli’de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mısır uyruklu Asma Salah H., hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
REFÜJDE BEKLERKEN ÇARPTI
Kaza, 14 Nisan’da Halaskargazi Caddesi’nde meydana geldi. Görüntülerde, karşıya geçmek için refüjde bekleyen kadına, kontrolden çıkan otomobilin çarptığı anlar yer aldı.
1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Asma Salah H., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı ancak kazadan bir hafta sonra yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü N.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.