Şişli'de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli’de 14 Nisan’da refüjde beklerken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mısır uyruklu Asma Salah H., hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü N.S. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REFÜJDE BEKLERKEN ÇARPTI

Kaza, 14 Nisan’da Halaskargazi Caddesi’nde meydana geldi. Görüntülerde, karşıya geçmek için refüjde bekleyen kadına, kontrolden çıkan otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Asma Salah H., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı ancak kazadan bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü N.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
