Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! "3 milyar euro verelim siz alın" sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü
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Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! "3 milyar euro verelim siz alın" sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, kentte yaptığı konuşmada Avusturya Başbakanı Kurz'un "Afgan mülteciler için Türkiye daha doğru yer" açıklamalarına da değindi. Akşener, "Biz size 3 milyar euro verelim, mültecilerin hepsi size gitsin" dedi. Akşener'in açıklamalarının ardından "Ibanverkruz" etiketi, sosyal medyada gündem oldu.

Avusturya'nın aşırı sağcı Başbakanı Kurz'un Türkiye açıklamalarına yönelik tepkiler yükselmeye devam ediyor. Kurz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Afgan mülteciler için Türkiye daha doğru yer" ifadelerini kullandı. Kurz'un bu açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.

"BİZ SİZE 3 MİLYAR EURO VERELİM, SİZ ALIN"

İYİ Parti lideri Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Bitlis'te Avusturya'nın aşırı sağcı lideri Kurz'a yönelik de açıklamalarda bulundu. Akşener, "Avusturya başbakanı, biz para verelim bütün mülteciler sizde kalsın demiş. Ben de burada bütün Bitlislerin huzurunda diyorum ki, biz size 3 milyar euro verelim mülteciler size gitsin" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Akşener'in açıklamalarından kısa süre sonra sosyal medyada "İbanverkurz" etiketi gündem oldu. Çok sayıda vatandaş, etikete destek vererek, Avusturya'nın aşırı sağcı başbakanı Kurz'un Türkiye ile ilgili sınırı aşan açıklamalarına tepki gösterdi.

Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! '3 milyar euro verelim siz alın' sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü
Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! '3 milyar euro verelim siz alın' sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü
Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! '3 milyar euro verelim siz alın' sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü
Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! '3 milyar euro verelim siz alın' sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! "3 milyar euro verelim siz alın" sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü - Haberler
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