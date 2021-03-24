AK Parti MKYK listesi açıklandı! AK Parti MKYK üyeleri 2021
AK Parti MKYK listesi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre konuşması sonrasından AKP MKYK üyelerinin isimlerini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını açıklandı. Peki, AK Parti MKYK listesinde kimler yer aldı? AKP MKYK üyeleri kimdir? Değişen bakanlar kimdir?
AK Parti MKYK listesi açıklandı.AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında AK PartiMYK üyeleri araştırılan konular arasında bulunuyor. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün yapılıyor. Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağı açıklandı. İşte AK Parti MYK üyeleri
AK PARTİ MKYK LİSTESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'yla yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Onlar da yedek olarak kalmayacak. Onlar da beraber çalışacaklar. Asıl üyeler gibi' dedi.
MKYKASİL ÜYE ADAYLARI
1- Abdurrahim Fırat
2- Abdurrahman Kurt
3- Ahmet Büyükgümüş
4- Ahmet Gündoğdu
5- Ahmet Sami Ceylan
6- Alaattin Parlak
7- Ali İhsan Yavuz
8- Ayhan Salman
9- Ayşe Böhürler
10- Bayram Şenocak
11- Behiye Eker
12- Bekir Bozdağ
13- Belgin Uygur
14- Binali Yıldırım
15- Burhan Kayatürk
16- Burhan Sakallı
17- Bülent Tüfenkci
18- Büşra Paker
19- Cem Şahin
20- Cüneyt Yüksel
21- Çiğdem Karaaslan
22- Derya Yanık
23- Efkan Ala
24- Emine Zeybek
25- Emre Ete
26- Erkan Kandemir
27- Fatih Şahin
28- Fatma Aksal
29- Fatma Betül Sayan Kaya
30- Fatma Güldemet Sarı
31- Hacı Bayram Türkoğlu
32- Haluk İpek
33- Hamza Dağ
34- Hasan Sert
35- Hayati Yazıcı
36- İbrahim Halil Yıldız
37- İsa Sinan Göktaş
38- İsmail Cenk Dilberoğlu
39- Jülide Sarıeroğlu
40- Leyla Şahin Usta
41- Lütfiye Selva Çam
42- Mehmet Ali Zengin
43- Mehmet Kasım Gülpınar
44- Mehmet Nil Hıdır
45- Mehmet Özhaseki
46- Menderes Türel
47- Metin Bulut
48- Metin Külünk
49- Metin Tarhan
50- Murat Baybatur
51- Mustafa Köse
52- Mustafa Şen
53- Mustafa Yel
54- Mücahit Birinci
55- Numan Kurtulmuş
56- Nurcan Dalbudak
57- Nurettin Canikli
58- Orhan Miroğlu
59- Ömer Çelik
60- Ömer İleri
61- Özlem Zengin
62- Öznür Çalık
63- Resul Kurt
64- Seda Sarıbaş
65- Sevan Sıvacıoğlu
66- Sevgi Yiğit
67- Sumru Altuğ
68- Sunay Karamık
69- Şamil Tayyar
70- Şaziye Gündüz
71- Şebnem Koçakelçi
72- Tahir Akyürek
73- Tuba Vural Çokal
74- Türk İslam Karakoç
75- Vedat Demiröz
MKYK Yedek Üye Adayları
1- Tamer Akkal
2- Mücahit Yanılmaz
3- Azmi Ekinci
4- Hikmet Ayar
5- Korkmaz Karaca
6- Ahmet Bilal Kıymaz
7- Vildan Polat
8- Halise Çiftçi
9- Arzu Silin Günaydın
10- Davut Çoşkun Şiviloğlu
11- Işıl Kurnaz Baltacı
12- Emre Çalışkan
13- Melek Şimşek
14- Murat Çiçek
15- Emre Cemil Ayvalı
16- Sümeyye Bozkurt
17- Eyüp Gökhan Özekin
18- Fatih Çiftçi
19- Ali Arif Özzeybek
20- M. Belma Erdoğan
21- Nazan Aytop
22- Neslihan Cenk
23- Nesrin Ulema
24- Serpil Yılmaz
25- Sevde Sena Dağlı
26- Tuba Köksal
27- Aişe Nur Nacar
28- Mehmet Karabay
29- Harun Armağan
30- Kurtcan Çelebi
31- Ayşe Güliz Yılman
32- Mehmet Umur
33- Şevki Şar
34- M. Fatih Gök
35- Ahmet Fethan Baykoç
Merkez Disiplin Kurulu
Asil Üye Adayları
1- Ahmet Aydın
2- Abdulkadir Özel
3- Nevzat Şatıroğlu
4- Ali Özkaya
5- Ahmet Mücahit Arınç
6- Zehra Taşkesenlioğlu Ban
7- Zeynep Yıldız
8- Serkan Bayram
9- Çiğdem Koncagül
10- İffet Polat
11- Betül Altunsoy Yanılmaz
12- Fatma Öncü
13- Mehmet Sarı
14- Murat Alparslan
15- Zahir Soğanda
Merkez Disiplin Kurulu
Yedek Üye Adayları
1- Abdülmecit Tarhan
2- Abbas Aydın
3- Fatih Uyar
4- Serhat Karademir
5- Vahit Atalan
ASİL ÜYE ADAYLARI
Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behriye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarkan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını belirtti. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 vizyonundan ve 2023 manifestosundan bahsetti.
"75 KİŞİLİK MKYK İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"
AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hakkında da konuşa Erdoğan, "Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi" ifadelerine yer verdi.
ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER
Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimler şunlar:
- Ahmet Arslan
- Ahmet Sorgun
- Ahmet Tan
- Cevdet Yılmaz
- Erol Kaya
- Eyüp Özsoy
- Gökçen Özdoğan Enç
- Harun Karacan
- Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
- Hatice Merve Tatar
- İffet Polat
- Lütfi Elvan
- Mahir Ünal
- Mehmet Akif Kalaycı
- Metin Yavuz
- Mustafa Ataş
- Mahmut Atilla Kaya
- Osman Nuri Gülaçar
- Tuğba Işık Ercan
- Yavuz Subaşı
- Zehra Taşkesenlioğlu Ban
MKYK NEDİR?
MKYK, AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturuyor. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakanlık ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder, ancak MYK üyesi olamaz.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Gördüğünüz gibi, her başlığı birkaç cümleye sığdırmamıza rağmen, 19 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri saymakla bitiremedik. Henüz burada hiç sözünü etmediğimiz yüzlerce, binlerce başlıkta, her biri diğerinden göz kamaştırıcı eser ve hizmet icmallerimiz, dökümlerimiz, rakamlarımız bulunuyor. Esasen bugünkü gündemimizde daha pek çok mesele var. Gündemimizde, gerek 2023 hedeflerimiz içinde yer alan, gerekse gelişen ve değişen ülke ve dünya şartlarına göre sürekli ürettiğimiz yeni programlarımız, projelerimiz, hazırlıklarımız var. Gündemimizde, yeni ve sivil Anayasa çalışmalarının çerçevesini oluşturacak ilkeler var. Gündemimizde, hukuk ve ekonomi reformlarımızın uygulama programları var.
"HEDEFLERİMİZE ULAŞTIRICAK YOL HARİTALARIMIZ VAR"
Gündemimizde, aile-eğitim-kültür merkezli yeni milli uyanış ve yükseliş ahdimiz var. Gündemimizde, dış politikada, ülkemizin hak ve menfaatlerinden taviz vermeden, diyalog ve huzur odaklı siyasi duruşumuzun temel parametreleri var. Gündemimizde, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyaya ve ülkemizin orada alacağı konuma dair değerlendirmelerimiz var. Gündemimizde, ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer aşarken, demokrasiden güvenliğe, ekonomiden kalkınmaya kadar bizi hedeflerimize ulaştıracak yol haritalarımız var. Gündemimizde, teröriste terörist diyemeyenlerin riyakârlıkları var. Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimize, ülkemize karşı sergilenen çifte standartları hak ve özgürlük dayatması diye göstermeye çalışanların zavallılıkları var.
"HER BAŞLIK ÜZERİNDE SAATLERCE TARTIŞMAK GEREK"
Gündemimizde, biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz veya getirme sözü verdiğimiz halde, Türkiye'ye ısrarla sırtını dönenlerin sinsilikleri var. Gündemimizde, sırf ülkemizi hedef aldıkları için PKK'dan FETÖ'ye ve hatta DEAŞ'a kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var. Gündemimizde, son dönemde kesintisiz bir şekilde uğradığımız saldırılar ve bunların üzerine gelen salgın yükü sebebiyle sıkıntıya düşenlere verdiğimiz ve vereceğimiz destekler var. Velhasıl bizim gündemimizde ülkemizin ve milletimizin bugününe ve geleceğine dair her mesele var. Buradaki her başlık üzerinde saatlerce konuşulmayı, tartışılmayı gerektiriyor.
AK Parti Kongresi, tam da bunun yeridir. Ancak, salgın şartlarında, il kongrelerimiz gibi büyük kongremizi de hem milletimizin, hem de bu salonda bir araya geldiğimiz sizlerin sağlığını düşünerek gerçekleştirmek durumundayız. Bunun için bugün, sadece birkaç başlık üzerinde kısaca duracak, diğer hususları, milletimizle bir araya geleceğimiz diğer vesilelere bırakacağız".