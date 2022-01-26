İSTANBUL (DHA) - Ak Parti'li Çelik: İBB herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki kar yağışının geçmiş dönemlerde de yaşandığını belirterek, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış. 15 Temmuz'da genel başkanları, kriz döneminde belediye başkanları yok olur. Ondan sonrada sürekli başkalarını suçlarlar. İstanbul ve İstanbullu bunu hak etmiyor" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çelik, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin, "İBB'nin hiçbir hazırlığının olmadığı, herhangi bir şekilde koordinasyon içerisinde davranmadığı ve büyük bir yönetim zaafının ortaya çıktığı görüldü. Ancak halen bunun sebepleri ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak yerine suçlayıcı, bütün bu yönetim felaketinin üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var. Pazartesi gününden beri etkisini sürdüren kar yağışı, İstanbul'da geçmiş zamanlarda da yoğun şekilde yaşandı. 17 Ocak günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü karşılaşılacak bu tabloları bir uyarı niteliğinde herkesle paylaştı. Bu AKOM tarafından da paylaşıldı. İBB herkesi tedbire çağırırken, bir tek kendisi tedbir almamış" dedi.

Çelik'in açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, -