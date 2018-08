AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş: "Millet bir hedef bir' sloganıyla kongremizi yapıyoruz"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti 6. Olağan Kongresi'nin 'Millet bir hedef bir' sloganıyla yapılacağını belirterek, "Türkiye'nin içinden geçtiği bu önemli süreçte yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da birlikte izlemiş olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yarın saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek partisinin 6. Olağan Kongresine ilişkin yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ataş, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in başkanlığında tüm milletvekilleri ve milletvekili olmayan birimlerde çalışanlarla birlikte 100'e yakın kişinin görev yaptığını, alt birimlerdekilerde katılırsa kongreye hazırlık çalışmalarında 400'e yakın kişinin fiilen çalışmaları sürdürerek bugüne gelindiğini ifade etti. Ataş, "Ankara Kapalı Spor Solunumuz kongreye hazır vaziyette. Yarın genel başkanımızın salona saat 11.00 gibi teşriflerini bekliyoruz. 11.00'de genel başkanımızın teşrifleriyle kongreyi başlatmış olacağız. Türkiye'mizin 972 ilçesinden ve 81 ilinden tüm teşkilat mensuplarımız, delegelerimiz davet edildiler. 972 ilçesinden ve 81 ilimizden de kongremize çok büyük katılım olacağını ümit ediyoruz. Her kongremiz bizim bir şenlik havasında. Bayram şenliği havasında geçer. Coşkulu kongreleri yapan bir parti konumundayız. Bu anlamda da Türk demokrasisine kongrelerini en coşkulu şekilde yapan bir parti olarak siyaset tarihine örnek olan kongrelerimizi yapıyoruz. İnanıyorum ki yarın yapacağımız 6. Olağan Kongre'mizde bir kez daha tüm partilere ve dünya demokrasisine örnek olacak bir coşkuyla heyecanla yapılmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Partimizin tabi delegeleri ve seçilmiş delegeleri olmak üzere toplam bin 457 delegemiz var" diyen Ataş, bu delegelerin bir kısmının mazeretleri sebebiyle katılamayacak 15-20 delegenin dışındaki bütün delegelerin katılacaklarını kaydetti.

Delegelere Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kalem hediye edeceklerini söyleyen Ataş, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar ki tüm icraatlarını, yapmış olduğu hizmetleri içeren eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve kültürel faaliyetler noktasında basılmış hazırlanmış 4 tane kitapçık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken hapse girmeden önce okuduğu şiir kitabının da CD ortamında delegelere hediye edileceğini anlattı.

AK Parti kongrelerinin bir şenlik havasında geçtiğini hatırlatan Ataş, 6. Olağan Kongre süreçlerinde illerde salonda yapılan kongrelerin haricinde salonların dışında da büyük mitinglerin yapıldığını onlara da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katıldığını ifade etti.

Ataş, "Yarın da salonun dışında coşkulu bir kalabalık bekliyoruz. Genel başkanımız kongrede de salona girmeden önce dışarıdaki tüm davetlilere hitap edecek, sonrada salonumuza teşrif edecekler. Sahnede yazdığı gibi 'Millet bir hedef bir' sloganıyla kongremizi yapıyoruz. Partimizin bugüne kadar kullanmış olduğu müzikleri kullanmakla birlikte yeni bir müziği de hep birlikte dinlemiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Yurt içinden siyasi partilere davet gönderildiğini bildiren Ataş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yurt dışından 52 devlet başkanına bizzat genel başkanımızın davetiyle davet edildi. Bizim davet ettiğimiz yurt içi ve yurt dışı basın mensubu sayımız 600'ün üzerinde. Sendika başkanları siyasi parti temsilcileri Ankara'da bulunan büyükelçilikler, yurt dışı temsilcilikler bunların hepsi davet edildiler. Şehit aileleri, gazi aileleri, yaşlılar ve engelli kardeşlerimizden oluşan vatandaşlarımız kongremize davet edildi. Toplumun her kesimini temsilen kongremizde bir temsilci bulunacak. Hiçbir sivil toplum örgütünü Ankara merkezli genel başkan merkezli hiçbirisini ihmal etmedik. HDP'nin dışındaki bütün partilere davet gitti. Katılacağını belirten 8 tane siyasi parti oldu. Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye'nin içinden geçtiği bu önemli süreçte yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da birlikte izlemiş olacağız."

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ataş, sürprizin kongreye katılacak bir kişinin mi olacağının sorulması üzerine, "Tüm dünyaya verilecek bir mesaj olacak diye düşünüyoruz. Onu yarın genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede izlemiş olacağız. Bir kişi değil, bir kişiden fazla. Sürpriz olarak bekleyelim" dedi.

ABD maslahatgüzarına kongre davetinin gidip gitmediği sorusuna Ataş, "Ankara'da temsilciliği bulunan bütün büyükelçiliklere bu davetlerin gittiğini biliyoruz. 10 bin davetiye basıldı. Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına davetiyeler gitti. 'Biz henüz davet almadık' şikayetlerini duymayacak şekilde hassasiyet gösterdik. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm eski il başkanlarımız, 22.23.24.25.26. dönem tüm milletvekillerimiz, önceki dönem genel başkan yardımcılığı yapmış tüm arkadaşlarımız, bakanlık yapıp şu anda aktif bakan olmayan eski bakan arkadaşlarımız, tüm meclis başkanlarımız, tüm belediye başkanlarımız hepsine davetiye gönderdik. Herkesi davet etmeye özen gösterdik" şeklinde konuştu.

Ataş, Ankara'ya girişlerde kontrol noktaları, güzergahlar belirlendiğini de kaydetti.

Geleceğini bildiren devlet başkaları olduğunu belirten Ataş, "Ekvator Ginesi, Gine, Somali, Zambiya, Azerbaycan, Nijer, Rusya, Sırbistan, Sudan, Senegal gibi ülkelerin devlet başkanları üst düzey devlet başkanı düzeyinde veya cumhurbaşkanı düzeyindeki katılımları sadece söyledim. (Putin) vekaleten zannediyorum. Rusya'dan Duma Meclis Başkanı katılacak. Çin Komünist Partisinden bir yetkili arkadaşımız katılacak. 4 dilde simültane tercüme yapılacak. Genel başkanımızın konuşmaları misafirlere aktarılacak" ifadelerini kullandı.

"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katılacak mı" sorusuna, "Bende bir teyit yok. onu Cumhurbaşkanımız davet etmiştir diye düşünüyoruz" dedi.

İYİ Parti'nin katılıp katılmayacağı sorusuna Ataş, "Katılmayacağıyla ilgili bir bilgi geldi bize. Kendi takdirleri. Biz davetimizi yapıyoruz. Gelenlere kapımız açık" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başlığı altındaki eleştirilerinin sorulması üzerine Ataş, "Onlar bu eleştiriyi yapmadan önce kendi partilerinin içindeki düzenlemelerine yönetim tarzlarına baksınlar" değerlendirmesinde bulundu.

Kongrenin gerçekleştirileceği salona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları da asıldı. Ayrıca salonda "Kararlı bu dava, Türkiye'den dünyaya kısık seslerin sesi olmaya", "Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik", "Dinamik teşkilat güçlü AK Parti Büyük Türkiye", "İşimiz millet gücümüz millet", "Millet bir hedef bir", "1071'den 2071'e aynı millet aynı istikamet", "AK Parti bir millet aşkı hikayesidir", "AK Parti bir iddia değil ispattır", "Değişim yenilenerek devam ediyor", "Büyük hedeflere büyük liderlerle ulaşılır" afişleri de asıldı.