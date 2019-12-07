AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir Belediyesi'nde

07.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:13

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Nevşehir'de gerçekleştirilen AK Parti Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na başkanlık eden AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yılmaz, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ziyaretlerinin ardından beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emre Ete, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Başkanlık binası girişinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Yılmaz, bir süre Başkan Arı ile görüştü.



Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ı Nevşehir'de misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine ilişkin bilgiler aktardı.



Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin merkezi konumundaki Nevşehir'in, Türkiye'nin yurt dışındaki en önemli markalarından biri olduğunu belirterek, kentin turizmde hedeflediği başarıları yakalayabilmesi ve insanların yaşamaktan mutlu olacağı bir şehir için Nevşehir Belediyesi olarak gayret gösterdiklerini kaydetti.



Göreve gelmelerinin ardından şehrin önemli problemlerinin çözümü ve belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi noktasında kısa sürede önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Arı, "Bir yandan şehrimizin mevcut problemlerini çözerek halkımızın bizden beklentilerini yerine getirirken bir yandan da şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Şehrimizi birçok konuda sadece Türkiye'de değil dünyada örnek bir şehir haline getirmek için şehrimizin değerlerini öne çıkaracak projeleri hayata geçirme çabasındayız. Yeni dönemde Nevşehir'de hayata geçireceğimiz birbirinden değerli yatırım projeleriyle hemşehrilerimize 'AK Belediyecilik' ayrıcalığını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu konuda şehrimizde gerek siyasilerimiz gerekse de yöneticilerimiz ile birlikte bir dayanışma içerisinde çalışmaya çaba gösteriyoruz." dedi.



Başkan Arı daha sonra kısa süre içerisinde turizme açılması planlanan Nevşehir Kale Etrafı Yamaç Yerleşim Merkezi ile ilgili bir sunum yaparak Yılmaz'a, projeye ilişkin bilgiler verdi.



Nevşehir'de oluşturulan birlik ve beraberlik ortamı içerisinde gerçekleşen hizmetlerden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yılmaz ise, Başkan Arı'yı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Yılmaz, "Nevşehir gerçekten çok büyük bir potansiyeli olan bir şehir. Böylesine önemli bir şehirde siyasetçilerimiz ve yerel yöneticilerimizin birlikte hareket ederek güzel işler başardığını görmek çok güzel. Belediye Başkanımızın bu enerjisi, bu azmi ile şehre güzel hizmetler kazandıracağına inanıyorum" diye konuştu.



Yılmaz, AK Parti olarak yerel yönetimlere çok büyük önem veren siyasi bir parti olduklarını belirterek, AK Parti'nin bir anlamda yerel yönetimlerden doğarak ve büyüyerek merkezi idareye geldiğini kaydetti. AK Partili belediyelerin bir taraftan vatandaşların ihtiyaçlarını gördüğünü kaydeden Yılmaz, güzel şehir ortamları, yaşanabilir ortamları oluşturan, bir taraftan da insanların gönlüne dokunan, sadece fiziki hizmetler vermekle kalmayan ve onlarla gönül bağı kuran yerel yönetimler olduğunu ifade etti.



Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a üzeri motifli çini bir amfora hediye etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA