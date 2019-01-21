AK Parti Düzce Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Birim Başkanı Leyla Şahin Usta, "17 yıldır vatandaşlarımızın hak ettiği reformlar yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimleri için aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Birim Başkanı Leyla Şahin Usta, AK Parti Düzce İl Başkanımız Mustafa Keskin, Düzce Milletvekillerimiz Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, partililer başkan adayları katıldı.

"Kapı kapı dolaşacağız"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mustafa Keskin Düzce'nin 2001 yılında kurulan AK Parti belediyeciliği ile 2004 senesinde tanıştığını belirterek "Düzce'de gerçekten çok çalıştık. Bugün Düzce'nin karşısına yeni adaylarımızla bir bütün olarak çıkıyoruz. 31 Mart Yerel Seçimleri bir gönül belediyeciliği seçimidir. Güçlü belediye; sadece yol, kanalizasyon gibi hizmetleri veren belediye değildir. Güçlü belediyecilik; tüm sorunlarıyla ilgilenen, çehresini değiştiren belediyeciliktir. Ben Düzce'nin 7 ilçe ve 2 belde belediyesiyle davamızı kapı kapı dolaşarak anlatmayı tüm teşkilat mensuplarımızdan bekliyorum. Düzce ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Küçük hesaplar peşinde koşmamamız lazım"

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, göreve geldiği günden bu yana Düzce'nin sorunlarını ele alıp yarım kalan işleri tamamladıklarını belirterek "Bakanımızın aday gösterilmesinden onur duyduk. Biz görev adamıyız. Görevimizi yapar vakti gelince de layıkıyla teslim ederiz. Bakanımızın çıtayı daha da yükselteceğine inanıyorum. Birlik ve beraberlik içinde başaramayacağımız iş yok. Türkiye'ye, dünyaya bakmamız lazım. Cumhurbaşkanımız dünyayla mücadele ediyor. Etrafımız ateş çemberi, küçük hesaplar peşinde olmamamız lazım" dedi.

"Ağzı çalışanlara, boş vaatlere prim vermeyin"

Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü 6 ay önce bazı AK Parti karşıtlarının AK Parti bitti, bu iş tamam şeklindeki söylemleri hatırlatarak' 'Bundan 6 ay kadar önce yapılan seçimlerde Düzce'de bir takım söylemler oldu; 'AK Parti bitti, bu iş tamam' diye. Şu salona bakın! Bu insanlardaki muhabbete bakın! AK Parti Düzce'de tükendi mi? 'Tamam mı, devam mı' karar verelim. 24 Haziran yüzde 56,1 aldık. AK Parti'nin en çok oy aldığı illerin 9.'su Düzce. Bizden sonra en fazla oy alan partinin oyu yüzde 18. Bunlar ya hesap bilmiyorlar ya da rakam. Tam üç katından bahsediyoruz. Matematik bilmek gerekiyor ya okumuyorlar ya da olmasını istediklerini söylüyorlar.

Bizim çalışmalarımızın iki temel taşı var; birincisi erdemli siyaset. Bunun temelinde temiz siyaset, yüksek ahlak ve maneviyat vardır. İkinci temel taşı vizyoner liderliktir. Düzce'nin 2023'e hazırlanmasıdır. Aralık ayından beri buradayım. Geçmiş dönem görev yapanlarla ciddi bir çalışma başlattık. Merkezdeki 56 mahalleyi ziyaret ediyoruz. 15-16 mahallemiz kaldı. Mutlaka bu şehrin kanalizasyon, ulaşım, kaldırım sorunları var. Hepsi bitmedi. Bunlar için tüm Düzce'ye sesleniyorum; istikbal vaat etmeyen çözümlere 'evet 'demeyin, ortak olmayın. Son 3 yıla baktığımızda yarım kalan tüm işler bitirildi. Hastane açıldı, metruk işyerleri yurt oldu. OSB bağlantı yolu açıldı. Akçakoca'ya siyasal bilgiler fakültesi açtık. Bizim ağzımız değil kafamız çalışır. Ağzı çalışanlara prim vermeyelim" şeklinde konuştu.

"Sorun ve talepleri hızlıca çözümler üretiyoruz, üreteceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta vatandaşların sorun ve taleplerine hızlıca çözümler ürettiklerini belirterek "17 yıldır vatandaşlarımızın hak ettiği reformlar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 30 yıldır Milletin hakkına, canına, malına kastetmiş örgütlerle yol yürüyenler, onların sözcülüğünü yapanlar bugün İnsan Hakları savunuculuğuna soyunuyorlar. Millet sizin geçmişinizi de bugününüzü de iyi biliyor, görüyor. Vatandaşlarımızı yıllarca çamura, çöpe ve çukura mahkum bırakmış kişiler, bugün İnsan Hakları savunuculuğuna soyunmaya kalkıyor. Milletimiz geçmişinizi iyi biliyor. Milletimizin hakkını korumak bizim vazifemizdir. Bunun için çalışıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Sonuçlar alındıkça zillet odaklarının planları bir bir bozulacak. Düzce'nin öyle bir bakanı var ki inşallah 31 Mart'tan sonra yereldeki hizmetleriyle daha da büyük katkılar sağlayacaktır. Düzce için bakanımız büyük bir şanstır en büyük oyla desteğinizi gösterin biz de sizleri alkışlayalım. Daima millet, daima hizmet! Milletimiz önüne her sandık geldiğinde oyunu AK Parti'den yana kullanıp oyunları bozdu. Cumhur İttifakı'nda bir diri ve kardeş olacağız. Bugün de milletimizin gönlüne talibiz. Millet bize yürü dedikçe yürürüz" diye konuştu.

Usta ardından "Şimdi seçim akşamında sandıktan çıkacak oylarla Düzce'ye hizmet etmeye talip olmuş adaylarımızı tanıtmak istiyorum" diyerek il, ilçe ve belde adaylarını tek tek sıraladı.

Başkan adayları şu şekilde oldu; Düzce İl Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca İlçe Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yemenici, Cumayeri İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Tuna, Çilimli İlçe Belediye Başkan Adayı Muhsin Yavuz, Gölyaka İlçe Belediye Başkan Adayı Yakup Demircan, Gümüşova İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Azap, Kaynaşlı İlçe Belediye Başkan Adayı Erol Bayraktar, Yığılca İlçe Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit, Beyköy Belde Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç, Boğaziçi Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Ercan. - DÜZCE

Kaynak: İHA