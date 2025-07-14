Yaz ekranının en sıcak hikâyelerinden biri olmaya hazırlanan Aile Saadeti, üçüncü derece akraba olduklarını bile bilmeyen üç ailenin bir çatı altında bir araya gelmesiyle başlayan içten ve eğlenceli hikâyesiyle izleyiciyle buluşacak. Aile Saadeti CANLI izleme linki var mı? 14 Temmuz Pazartesi Aile Saadeti canlı nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konağın bahçesindeki kuyuya düşen Metin, herkesi şok eder. Metin'in orada ne aradığı, neden düştüğü ve en önemlisi hayatta olup olmadığı bilinmemektedir. Olayın duyulmaması için Harun'un öncülüğünde tüm aile sessiz kalmaya karar verir. Aynı zamanda, konağın miras yoluyla Tekin'e geçmesini engellemek için de birlik olurlar. Ancak bu birliktelik çok geçmeden çatırdamaya başlar. Herkes birbirini suçlar, eski defterler açılır, korkular ve sırlar gün yüzüne çıkar.

Metin'in kaybolması mahallede fark edilince Asker Abi ve Bahtiyar konağa baskın yapmak için plan yapar. Aynı gece, Saadet Hanım'ın sırlarla dolu günlükleri Avukat Fikri'nin ofisinden çalınır. Tekin ise konağı kaybetmemek için hem Fikri'nin geçmişini araştırmaya hem de Hakkı'nın tehditlerinin izini sürmeye başlar.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Doberman geçmişiyle yüzleşirken, Tekin'in kendisine gösterdiği güveni hak etmeye çalışır. Maya'nın desteğiyle konakta umut dolu bir iyileşme süreci başlar. Ancak her iyileşmenin ardında eski bir yara yeniden açılır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gönül ev bulmak için Fikri'den yardım ister. Fikri, ona bu yardım karşılığında konakta olanları haber vermesi için iş teklif eder.

Murat, Tekin'in şirketinde işe başlar. Şirkette herkes beklenen büyük bir anlaşmanın arifesinde dört koldan çalışırken Tekin ise bir hayli gergindir. Gözü hala konakta olan Tekin, Doberman ile konağa bir ziyaret gerçekleştirir. Ancak bu ziyaret konaktakiler tarafından yanlış anlaşılınca işler Tekin ve Doberman için beklendiği gibi gitmez.

Emin, işporta işine girer; sokakta Metin'i görüp peşine düşer. Harun'la birlikte Metin'i takip ederken Murat'a da haber verirler. Murat, eski bir numarayla Metin'e yaklaşıp onu konakta çatı katına saklarlar. Murat, Harun ve Emin, onu konuşturmak için büyük bir çaba sarf ederler. Roman'ın Metin'i görmesiyle tüm konak çatı katındaki gizli misafirden haberdar olur.

Konaktakiler konağı satma fikrini değerlendirmek için bir araya gelirler. Ancak Metin'in beklenmedik tavırları herkesi tedirgin eder. Sonunda işler iyice karışır ve olanlar olur…

AİLE SAADETİ KONUSU NE?

Yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan hikayede; üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleriyle, yarım kalmış duygularıyla konağa gelen karakterler aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşmeyi öğrenerek ödüyor. Her biri başka bir yerden geliyor ama 'aile' olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar.

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

AİLE SAADETİ OYUNCULARI

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

AİLE SAADETİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Aile Saadeti dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

AİLE SAADETİYAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Aile Saadeti dizisi tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış ya da biyografik bir dizi değil. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Burak Aksak tarafından yazıldı. Aksak, özellikle "Leyla ile Mecnun" gibi kült projelerle tanınan ve yaratıcı anlatım diliyle bilinen bir senarist.

AİLE SAADETİ KARAKTERLERİ

Burak Dakak / Murat

Anneannesi Salime tarafından büyütülmüştür. Çok zeki ve beceriklidir. Kumar borcunu ödemek için tefecilerden kaçmaktadır. Hayatı bir oyun olarak görür. Yaptığı hatalardan ders çıkarmaz; sürekli hayatı sorgular. Taşındığı konakta kalan Gönül Hemşire'ye aşık olur. Karanlık geçmişi bir türlü peşini bırakmaz.

Buse Meral / Gönül

Hemşire olan Gönül, konağın sahibi Saadet Hanım'ın son zamanlarında bakımını üstlenmiştir. Saadet Hanım ölünce kalacak başka bir yeri olmayan Gönül, yeni bir ev ve iş bulana kadar evin bir odasında kalmaya devam eder. Konağa taşınan Murat ile yakınlaşmaya başlayacaktır.

Zerrin Sümer / Salime

Kızının ölümünün ardından, damadı da ortadan kaybolunca torunu Murat'ı tek başına büyütmüştür. Murat'ın karanlık hayatından bihaberdir. Ona göre torunu dünyanın en terbiyeli, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir gençtir. Tek amacı onu evlendirip, mürüvvetini görmektir.

Fatih Al Harun

Açgözlü, cimri, tek derdi parası olan, sonradan görme zenginlerdendir. Ömrü boyunca çalışıp, kazandığı parayı karısı ve çocukları harcar. Bir gün tüm parasını çekip yurt dışına kaçma planı yapar ama işler istediği gibi gitmez ve her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır.

Vildan Atasever Tülay

Harun'un yokluk dönemlerinde onunla evlenmiş, birlikte zenginleşmiş bir kadındır. Ancak geldiği geçmişi unutmuş; kendisini adeta Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olarak görmeye başlamıştır. Bu nostaljik imajın içinde takılı kalmıştır. Çocuklarına olan sevgisini onlara para vererek göstermeye çalışır. Hayatının her alanında lüksü tercih eder. Tıpkı kocası gibi sonradan görme bir yaşam sürer. En büyük korkusu ise bir gün yeniden o eski fakirliğe dönmektir.

Hakan Yılmaz Tekin

Zengin ve başarılı bir iş insanıdır. İş işin acımasızdır. Çocukluğu konakta geçmiştir. Ancak babası ile konağın sahibi Saadet hanım boşanınca konak kendisine değil de Saadet Hanım'ın üçüncü derece akrabalarına kalır. Konağı geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Hakan Karsak Emin

Küçük bir mahallede kuyumculuk yapar. İyi niyetli, saf ve temiz bir insandır. Mahalledeki herkes ona güvenir ve ziynetlerini ona emanet eder. Ancak bir gün çırağı tarafından soyulur ve mahalleli tarafından hırsız ilan edilir ve evlerinden bile kovulurlar. Emin, adını temize çıkarmak için çırağı bulmak zorundadır.

Esra Kızıldoğan / Öykü

Emin'in eşidir. Editörlük ve çevirmenlik yapar. Evin bütçesine katkıda bulunmak için mahalledeki çocuklara da İngilizce dersi verir. Emin'in aşırı iyi niyetini kullanan komşuları çocuklarını getirip Öykü'ye bırakır. Bedava kreş gibi kullanılmaktadır evleri.

Sibel Aytan / Maya

Tülay ve Harun'un kızları. Üniversite mezunu olmasına rağmen iş hayatına girmemiş. Hayatını sosyal medyadan idame etmeye çalışır. Gerçek hayattan daha önemlidir onun için. Influencer olabilecek takipçisi yoktur ama kendisine benimsediği hayat budur.

Kürşat Demir / Doberman Selim

Yeni nesil gangster özentisi rap yapmaya Selim'i herkes Domberman olarak tanır. Aslında iyi çocuktur ama etrafındakilerin yönlendirmesiyle belaya bulaşmış, çıkmaya çalıştıkça dibe batmış biridir. Çete başı olmuştur. Saadet Konağı'nın yeni sakinlerinin gözünü korkutarak konağı boşaltmalarını sağlamaya çalışır. Ancak Harun'un kızı Maya'yı görünce işler değişir.

Ahmetcan Nurman / Pars

Hayatı boyunca bakıcılarla büyümüş, hayatın zorluklarıyla hiç karşılaşmamıştır. Maya'nın kardeşidir. Şımarık, zengin bir çocuktur. Her sorunu para ile çözen Pars, elinde hiç parası kalmayınca gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Ada Şahin / Şiir

Anne ve babasının etkisiyle edebiyatla ilgili bir kızdır. Yaşıtlarının ilgilendiği şeylerle ilgilenmez. En yakın arkadaşı romanlardan, şiirlerden konuşabildiği babası Emin'dir.

Muhammed Mete Karabey / Roman

Şiir'in kardeşi, Emin ve Öykü'nün oğullarıdır. İlkokula giden Roman, yaşıtlarına göre hali kilolu bir çocuktur. Duygusal yeme bozukluğu vardır. Yaşıtları tarafından zorbalığa uğrar.