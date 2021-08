Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

13.

13. 08. 2021 1- Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nın görüşülmesi hususuna ilişkin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 2- 22/02/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin Genel Esaslar başlığı altında 4'üncü maddesi (e) bendinde yer alan hükümler doğrultusunda bir kısmı veya tamamının parselinde karşılanamadığı binalarda karşılanamayan otopark miktarının bedel alınmak suretiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, İlimiz Pamukkale ilçesi, tapunun Hatipoğlu Mahallesi'nde bulunan 2359 ada 16 no. lu parsel üzerindeki "15 Mayıs Katlı Otopark" ve tapunun Kınıklı Mahallesi'nde bulunan 7970 ada 1 no. lu parsel üzerindeki "Çamlık Katlı Otopark"ında; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) ve 15'inci maddesinin (h) fıkralarına istinaden, otopark yeri gösterilmesi ve bu konuda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 3- Son günlerde ülkemizin ormanlarını tehdit eden orman yangınlarından sonra çevre ve ağaçlandırma konusunda yardım amaçlı açılacak olan kampanyalara katılmak; ayni ve nakdi olarak kampanyalara katılım sağlamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının yazısı. 4- İlimiz sınırlarında gerçekleşen yangınlarından sonra oluşan orman kayıplarını giderme amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapılabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının yazısı. 5- Denizli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 3. Etap Yapım İnşaatı işi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 451 sayılı kararında İller Bankası A. Ş. 'den kullanılması kararlaştırılan 11. 000. 000, 00 TL kredinin 13. 000. 000, 00 TL olarak güncellenmesi hususuna ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı. 6- Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün "Bekilli Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı" işi için İller Bankası A. Ş. 'den kullanacağı 1. 000. 000, 00 TL ek krediye garanti verilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin DESKİ Genel Müdürlüğünün yazısı. 7- İlimizde oto yıkama-yağlama faaliyetinde bulunan işyerlerinin; sanayi alanlarında, alışveriş merkezlerinin otoparklarında, katlı otoparklarda, akaryakıt istasyonlarında açılmasına izin verilmesi, belirtilen alanlar dışında oto yıkama-yağlama yerlerinin açılmasına kesinlikle izin verilmemesi, açılmasına izin verilen yerlerde açılacak olan oto yıkama-yağlama işletmelerinin meri mevzuat kapsamında bütün gerekleri yerine getirmesi şartıyla açılmasına izin verilmesi hususuna ilişkin Zabıta Dairesi Başkanlığının yazısı. 8- Otopark Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrasına istinaden, Denizli Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan genel otoparklar için hazırlanan Otopark Usul ve Esaslarının onaylanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 9- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, M22A16B4C pafta, 136 ada, 9 no. lu parselde trafo alanı ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20441180 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 10- Honaz Belediye Meclisinin 08/07/2021 tarihli ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Haydar Mahallesi, 137 ada, 24-25-26 no. lu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20603570 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 11- Tavas Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarihli ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Yaka Mahallesi, 87 no. lu adadan geçen yaya yolu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20114979 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 12- Demka Kimya ve Kimyevi Mad. San. Tic. Ltd. Şti. adına Nihat Demirayak'ın; tapunun Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, Gürleyik mevkii, M22b16c1b-1c pafta, 206 ada, 1 no. lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25. 000 - 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 13- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 2021/132 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun Kuyupınar Mahallesi, 2337 ada, 6 ve 7 no. lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20699706 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 14- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 2021/133 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli İdare Mahkemesinin 28/04/2021 tarihli 2020/1096 Esas ve 2021/617 Karar sayılı iptal kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda hazırlanan Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 2691 ada 1, 2, 3 no. lu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20767350 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 15- Buldan Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen; Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 838 ada 9 no. lu parsel ve 945 ada 4 ve 5 no. lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20074406 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 16- Acıpayam Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı - İmar Mahallesi, 440 ada, 1 no. lu parselin güneyinde kalan park alanı ve Akalan Mahallesi, 544 ada 174, 175 ve 176 no. lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20846006 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 17- Çivril Belediye Meclisinin 07/07/2021 tarih ve 80 no. lu kararı ile kabul edilen 2021 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 18- Denizli İl Sağlık Müdürlüğünce ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde diş tarama aracı olarak kullanılmak üzere, Belediyemize ait 1984 model 20-EV-683 plakalı otobüsün; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/v, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesine istinaden 3 yıl süreyle Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve bu konuda protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 19- Serinhisar Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı Mahallesi, M22C16A3C pafta, 158 no. lu ada ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20610716 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 20- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gerzele Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Yeşilköy Mahallesi, M22D01B2B pafta, 380 ada 4 no. lu parselde bulunan tescilli taşınmazın koruma alanında kalan parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20219289 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 21- Buldan Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 66 sayılı kararıyla kabul edilen, Buldan ilçesi, Gölbaşı Mahallesi, 781 ada 1 no. lu ve 782 ada 1 no. lu parsellerde hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20734415 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. .

