Ağır sözler 2021 | Damar ve ağır abi sözleri

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AĞIR SÖZLER 2021

Ağır sözler, Keşke beni senden vazgeçmek zorunda bıraksaydım

İnsan bazen büyük hayallerini küçük insanlarla ziyan eder.



Sonunda anladım ki, ben kocaman sevgimi bazı insanların fukara yüreklerine sadaka olarak bağışlamışım.

Kendi ellerimle çizdim bu yolu. Bak, tam şurada terk edildim. Biraz ileride arkamdan vuruldum ve hemen sağı dönünce yalnız başıma kaldım.



İyi niyetli insanlar yalan çabuk kanarlar, ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar.

Ne zaman dizlerimin üstüne çökeceğimi hissetsem o an ölmeyi yeğledim.



Konuşursam çok fazla derinden kimseleri kaldırmam yerinden.

Herkesin bir yarası var. Gece kadar karanlık, okyanus kadar derin.

Hani çatır çatır insan kalbi kırıyorsun ya? Dikkat et! O annenin çay takımı değil.

Hadi kaldır kadehi! Varsa şerefine, yoksa gidişine içelim.



Bazen elinin tersiyle bir kenara ittiklerini, sonra elinin içiyle diz çöküp dilersin.

Bende sana verilecek günah bile kalmadı haberin olsun.



Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter.

Benim duygularım oyuncak değil, sen fazla çocuksun!



Reislerle kurduk mekânı dayılarla harcadık bu yolları serserilerle âleme daldık delikanlılarla şekil yaptık, bizler ağır abileriz herkesi severiz.

AĞIR SÖZLER

Benim gözüm karadır sevdiğime değer veririm değer verdiğimi severim, sen benim değerimi bilmedin şimdi sokak köşelerinde değer ara kendine değersiz insan!



Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir ama hakikat asla değişmez.

Hiç tanımadığım insanlarla birden yapmacık davranarak birden samimi olacağıma, egolu davranarak doğal olmayı yeğlerim. Yapmacıklıktan iyidir.



Acılara dayanır bu yürek ama senin gibi nankörlere asla! Gözlerimin gördüğü yerden sildim seni bitirdin içimdeki delikanlı sevgiyi, mutluluklar sana yaşadığın namert hayatında.

Bir kere alıştın mı yalnızlığa her kafanı bozana yol verirsin kardeş.

Yolu doğru olanın yükü ağır olurmuş.



Ben adam yerine koyuyorum o yerini beğenmiyor.

Gelecekten bahsedenlerin gidişine hastayım.

İsteyene istediği kadar sevgi isteyene istemediği kadar mermi benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez.

Sokak lambası gibisin kime yandığın belirsiz.



Erkek adamlar da bir gün gelir hata yapar. Ama bil ki bu adamlar hiçbir zaman yamuk yapmaz.

Adam olmayana adamlık yapmak her zaman çok zor gelir.

Seninle ilgili hayaller kurmak istemiyorum. Seninle bir hayat kurmak istiyorum.

İyi insanlar her zaman kaybediyor. Çünkü onlar her zaman adil dövüşüyor.

EN ETKİLYEİCİ AĞIR SÖZLER

Hayatta iki şeye dikkat edin; yolda yürürken kavşaklara bir de yüzünüze gülen yavşaklara!

Bugün eline geçen aşkı harcıyorsun ya beni unutabildin mi bari?



Etrafındakilere dikkat et. Bazıları şükretmeyi öğretirken bazıları da küfretmeyi öğretir sana.

Erkek adam ise kadın her zaman hanımefendidir.

Av ya da avcı olmak mesele değil. Ben şunu hep savundum; asla avı, avcıya götüren bir köpek olmayacaksın.

Birçok insanın düşünmekten bile korktuğu ölüm bizim için bir oyundan ibarettir.

Kısa ağır laflar ile sevmediğiniz insana ağır laf koyabilirsiniz. Bu kısa ağır laflar ve sözler sayesinde size kimse laf yapamaz.

AĞIR ABİ SÖZLERİ

Bazı insanlar da fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen, o kadar kalitesi düşer.

Kalbimin kapısı herkese açılır sanma, her laf edeni adam sanma! Bakma insanın dış görünüşüne, tanıyamazsın basmadıkça kuyruğuna.

Ulaşamadığın kadına kaşar demeyeceksin paşam! Biraz delikanlı olup; bu beni aşar diyeceksin! O kadar.

Adamlık parayla, onunla bununla gönül eğlendirmekle olmaz. Biri eşi biri kızı İki bayanın arasında kalıyorsa, biri işte ona adam denir.



Saçının her teli için dünyaları yakan adamlar. O saç bir yemekten çıkmaya görsün, kadının dünyasını başına yıkıyor…

İpini koparıp ta yanımdan ayrılan köpeği tekrar kapıma bağlamam.



Aslında şu hayatta kimseye güvenmeyeceksin; beyaz gülün gölgesi bile siyahsa gerisini sen düşün.

Gidenin arkasından asla diz çökmeyin, cenaze namazında secdeye varılmaz!

Kişiliğinde şeref yoksa eğer, ne kadar başın dik yürürsen yürü, gökyüzü dahi yüzüne tükürür.

Kaç fırın ekmek yersen yer fark etmez, yoksa mayanda adamlık!



Sevgiliye En Ağır Sözler

Koyduysa sana yokluğum, işte o zaman mutluyum.

Adam olan kadını ağlatmaz. Sever koynunda uyur da şerefsizce başka kadınlarla yatmaz.



Aradığına ulaşamıyorsan, bil ki sorun hatlarda değil, menfaatlerdedir.

Gururlanma insanoğlu kimseyi küçük görme… Nokta da küçüktür ama cümlenin sonunu getirir.



Çok paran varsa herkes seni tanır. Paran yoksa sen insanları tanırsın.

Unutma, sen gitmekle eylem yaparsan, ben unutmakla devrim yaparım.

Bu saatten sonra ben başkasını düşünerek yazarım, sen de üstüne alınarak okursun.

Şarkılarla dostluk kurun, onlar asla terk etmezler!

Kimine göre en kralı benim kimine göre de en yalanı. Lafın kısası adamına göre adamım.

Seni şımartacak sevdiklerin olmazsa küçük yaşta kocaman bir adam oluverirsin.

Küfür karaktersizlere yakışır bizlere ise yalnızca sevmek yakışır.

Karanlık geceler bile ismimizi kaybetmeye yetmez. Bir yıldız çıkar aydınlatır tüm gecenizi.

G-tlük parayla olsa, veresiye yazdıracak adamlar tanıyorum!

EN AĞIR SÖZLER

Etrafında çok insan olmasına gerek yok, etrafındakiler insan olsun yeter!

İkinci planda olmaktansa, plana dahil olmamayı yeğlerim!

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır, öküzü değil. Neden dönmediğini şimdi anladım.

Eğer bir gün ağlaman gerekirse başını dik tut ki: gözyaşların seni ağlatan kişi kadar alçalmasın…



Sen çare arıyorken o bahane arıyorsa, aranacak bir şey kalmamıştır; Bırak gitsin!

Hiçbir savaşta kazanan bir devlet olmadı, biri insanını kaybetti, diğeri insanlığını!



Gidene dur demekte neymiş? Asfalt bile dökeriz, maksat rahat yol alsın.

Her çakal kalabalıkta güçlüdür. Aslanlar ise her zaman yalnız güçlüdür.

Bazı şeyler üzülmeye değmez. Hayatı olduğu gibi kabul et yeter.

Sevdiklerimiz üzülmesin diye haklı olduğumuz yerde susmuşluğumuz çoktur.

Hani haklıyız ya yine de sen haklı ol. Sevdiklerimiz mutlu olsun yeter.

Şerefin kadar konuş desem, sonsuza dek susacak insanlar tanıyorum!

Sen şimdi beraber yürüdüğümüz o kadar yolu, tek başına geri dön mü diyorsun? Çok acımasızsın.



Senden beni sevmeni beklemiyorum. Benden bekliyorum seni artık sevmemeyi.

Destursuzdur laflarım. Yalanlarla kazanacağıma, doğrularımla kaybetmeyi yeğlerim. Ben buyum arkadaş! Seven sever, sevmeyende çeker gider!

ÇOK AĞIR SÖZLER

İnsanlar gösterdiğiniz nedenlere, içtenliğinize ve acılarınızın ağırlığına, ancak: Siz öldüğünüzde inanırlar.

Bu masalar boş kalmaz gidenin yeri dolar. bu vazolara bir şey olmaz yalnız çiçekler solar.



Karakteri küçük olanlar, söylediği laflarla büyüdüklerini sanıyorlar.

Bazıları başları dik yürürlerse karakterlerinin düzeleceğini sanıyorlar. Boşa uğraşmasınlar. O şerefsizlerin yüzüne gökyüzü dahi tükürür.



Kime değer vermeni yüreğin kanaya kanaya öğrenirsin. Ben benimle yola çıkanı hiç yarı yolda bırakmadım. Yarı yolda bırakanı da bir daha adam yerine koymadık.

Sen çocuk, benim duygularım da oyuncak değil.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha çok onur vericidir.

Kimseyi yolda bırakmam ama onlarında hızıma yetişmeleri lazım.

İnsanlar bizim durumlarımızı değil adamlığımızı beğeniyor.

Bir kadına hem arkadaş hem eş ol. O zaman onu etmek için çok çaba harcamana gerek kalmaz.

Hayatta hiçbir isteğimiz yerine gelmese dahi biz şükretmeyi hep bildik.

KISA AĞIR SÖZLER

Sustum. Suskunluğum, susturana armağan olsun.

Acıya kahkaha atabilmek bir sanatsa eğer, ben çok pahalı bir tabloyum...



Kaldırabileceğimden çok daha fazla acıyı bana bırakıp gittin.

Farkındalık lanet bir şeydir, hayatın lezzetini alır götürür!

Bir gün öyle bir giderim ki; Kaybedeceğim hiçbir şey olmaz!

Açtığın yola, gösterdiğin hedefe, durmadan lanet edeceğime ant içerim.

Serseri dediğin adamlarında bir kalbi var. Sen hanımefendi gibi büyümüş olabilirsin ama o adamların da bir onuru var.

Beni terk ettiğin gün katilimi tanıma fırsatı verdin. Bakalım hangi boş yürekte kim vurduya gideceksin.



Benim sevdam sana ağır gelir güzelim. Sen ışıltılı gecelere layıksın. Benim karanlık sevdamda boğulursun sen.

Ben senin defterini düreli çok oldu. Muhasebe defterini tutmama gerek yok artık.

