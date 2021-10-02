'Ağabeyimi sırtından vurmuş'

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, tartıştığı eşi Yasemin Çitil (31) tarafından kendisine ait tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisi Emrullah Çitil'in (32) Sivas'ta yaşayan kardeşi Rabia Çitil, ellerinde otopsi raporlarının bulunduğunu belirterek, "Boğuşma sırasında silahın elinde patlaması gibi bir durum yok. Ağabeyim ilk kurşunu kucağında çocuğu varken sırtından yedi. Otopsi raporlarında abimin üzerine 8 kurşun sıkıldığı, 4'ünün sıyırdığı, 4'ünün ise ölümcül yerlerine isabet ettiği var. Bu olay hiçbir şekilde nefsi müdafaa değil kasten adam öldürmedir" dedi.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan, 5 yıllık evli ve 3 yaşında erkek çocukları bulunan Yasemin ve Emrullah Çitil arasında, 15 Temmuz akşamı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yasemin Çitil, silahını aldığı özel harekat polisi eşi Emrullah Çitil'e 6 el ateş etti. Yaralanan Emrullah Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil ise 'eşi kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Çiftin 3 yaşındaki çocukları M.A.Ç. (3) ise geçici mirasçılık belgesiyle Yasemin Çitil'in Samsun'da yaşayan ailesine verildi.