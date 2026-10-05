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Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

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Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi
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Paris Moda Haftası için Fransa'da bulunan Naomi Campbell, trafik nedeniyle bir sonraki defileye yetişmek için ortak kullanıma açık bisikleti tercih etti. Temizlik konusundaki hassasiyetiyle bilinen 56 yaşındaki model, bisikleti önce temizledi, ardından lateks eldivenlerini takarak yola çıktı.

  • Naomi Campbell, Paris Moda Haftası'nda defileler arasında ulaşım için ortak kullanıma açık bisiklet kullandı.
  • Campbell, bisiklete binmeden önce mavi lateks eldiven takarak bisikletin temas edeceği bölümlerini temizledi.
  • Campbell, uzun süredir sabit bisiklet dışında bisiklete binmediğini ve sürüş konusunda tereddüt yaşadığını söyledi.

Paris Moda Haftası'nın yoğun temposuna katılan dünyaca ünlü model Naomi Campbell, defileler arasında ulaşım için alışılmışın dışında bir yöntem seçti. Trafikte zaman kaybetmek istemeyen Campbell, şehirdeki ortak kullanıma açık bisikletlerden birine yöneldi.

BİSİKLETİ TEMİZLEMEDEN BİNMEDİ

Campbell, bisiklete binmeden önce temizlik rutinini uyguladı. Mavi lateks eldivenlerini takan ünlü model, ortak kullanımdaki bisikletin temas edeceği bölümlerini temizledikten sonra yola çıktı.

O anları kayda alan ekibine konuşan Campbell, Paris'te defileler arasında kaldığını ve bisiklete binmekten başka seçeneğinin olmadığını anlattı. Ünlü model, eldivenleri olmadan bisikleti kullanmasının mümkün olmadığını da dile getirdi.

YILLAR SONRA BİSİKLETE BİNDİ

Campbell, uzun süredir sabit bisiklet dışında bisiklete binmediğini belirterek sürüş konusunda da tereddüt yaşadığını söyledi. Ünlü modele yolculuğu sırasında koruması da başka bir bisikletle eşlik etti.

TEMİZLİK RUTİNİYLE DAHA ÖNCE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Temizlik konusundaki hassasiyetini daha önce de açıkça anlatan Campbell, özellikle seyahatlerinde dezenfektan ve eldiven kullanmasıyla biliniyor. Ünlü model, geçmişte uçak yolculuklarında koltuk, emniyet kemeri, ekran ve temas ettiği diğer alanları temizlediği görüntülerle de dikkat çekmişti.

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