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MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar

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MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
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"Hakemler Dosyası" soruşturmasında MASAK kayıtları ve ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonrası hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. MASAK incelemesinde Kol'un 2012-2026 yılları arasında hesaplarından 72 milyon 100 bin TL çıkış, hesaplarına ise 62 milyon 500 bin TL giriş olduğu tespit edildi.

  • Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
  • MASAK raporuna göre Yasin Kol'un 2012-2026 yılları arasındaki banka hesaplarında toplam 5 bin 978 işlem tespit edildi.
  • Söz konusu dönemde Yasin Kol'un hesaplarına 62,5 milyon TL para girişi, hesaplarından 72,1 milyon TL para çıkışı gerçekleşti.

"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki isim adliyeye sevk edilirken, Yasin Kol hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları da ortaya çıktı.

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'ın ulaştığı bilgilere göre Yasin Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri mercek altına alındı.

5 BİN 978 İŞLEM İNCELENDİ

Yasin Kol, spor, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmekle suçlanırken, savcılık tutanaklarında yer alan MASAK raporundaki para transferleri de soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Raporda Yasin Kol'un banka hesaplarındaki toplam işlem hacmi hesaplandı. Yapılan incelemede 2012 ile 2026 yılları arasındaki dönemde toplam 5 bin 978 işlem tespit edildi.

HESAPLARINA 62,5 MİLYON TL GİRDİ

MASAK raporuna göre söz konusu dönemde Yasin Kol'un hesaplarına toplam 62,5 milyon TL para girişi gerçekleşti. Aynı dönemde hesaplarından çıkan para miktarının ise 72,1 milyon TL olduğu tespit edildi.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 135 MİLYON TL

Hesaplara giren ve çıkan para miktarları üzerinden yapılan incelemede Yasin Kol'un toplam işlem hacminin yaklaşık 135 milyon TL olduğu belirlendi.

2020'DEN SONRA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Raporda hesap hareketleri yıllara göre de incelendi. Yasin Kol'un hesaplarındaki işlem hacminde özellikle 2020 yılından sonra belirgin bir artış yaşandığı tespit edildi. Para giriş ve çıkışlarındaki hareketliliğin 2024-2026 yılları arasındaki dönemde daha da hızlandığı belirlendi.

SADECE 2026'DA 40,8 MİLYON TL ÇIKIŞ

Rapordaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise 2026 yılına ilişkin hesap hareketleri oldu. Yasin Kol'un hesaplarına bu yıl yaklaşık 22,3 milyon TL girerken, hesaplarından çıkan para miktarının 40,8 milyon TL olduğu tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıErman Yurdakul:

saka mı bu? 12 sene icinde; son derece normal rakamlar..

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Haber Yorumlarıhaluk yıldırım:

Kardeş, 2019 yılında güvenlik görevinden devşirilmiş, 14 yılda aylık 428.571 tl kazanıyor olması ve bu rakamların son derece normal olmasından mı bahsediyorsun. Dur tahmin edeyim kesin galatasaraylısın :)

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yanıt3
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

galatasaray istemeyince hacıibrahim inadına vereceğiz dediği fenerin kadrolu hakemi. tarafsız birini debileri izletin fener hariç hertakımı doğradı.

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Gs nin hakemi

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Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Bu adam. Özel. Güvenlikte asgari maaşla. Çalışan birisiydi aslında bu bir kukla bunu oynatanlar başta halen istifa etmeden duruyor. Bu kişinin arkasında duran kişiyi herkes biliyor

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Bırakın boş işleri bunların öyle beyni yok bunları kullananları bulun

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