Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü görevini üstlenen Karoline Leavitt, hem yaşı hem de annelik süreciyle Amerikan siyasetinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. 27 yaşında göreve başlayan Leavitt, Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü unvanını aldı.

Leavitt, görevini sürdürürken ikinci çocuğuna hamile olduğunu Aralık 2025'te açıkladı. Kızı Viviana'nın 1 Mayıs 2026'da dünyaya gelmesiyle, görevdeyken doğum yapan ilk Beyaz Saray basın sözcüsü olarak tarihe geçti.

KIZI VIVIANA DÜNYAYA GELDİ

Leavitt, ikinci çocuğunun dünyaya gelişini 7 Mayıs'ta duyurdu. "Vivi" lakabını verdikleri Viviana'nın sağlıklı olduğunu açıklayan Leavitt, doğumun ardından bir süre Beyaz Saray'daki görevinden uzak kaldı.

Leavitt'in yokluğunda basın toplantılarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da aralarında bulunduğu üst düzey yönetim yetkilileri kameraların karşısına geçti.

DOĞUM İZNİNDEN SONRA BEYAZ SARAY'A DÖNDÜ

Yaklaşık iki aylık doğum izninin ardından Leavitt, 16 Temmuz'da yeniden Beyaz Saray basın odasındaki kürsüye çıktı. Ancak bu dönüş uzun sürmedi. Leavitt, ağustos ayında görevinden ayrılma kararı aldı. Kararının arkasındaki en önemli nedenin iki küçük çocuğuna daha fazla zaman ayırmak olduğunu açıkladı.

"ÇOCUKLARIMIN HAK ETTİĞİ EN İYİ ANNE OLAMAM"

Leavitt, kızının doğumundan sonra Beyaz Saray'a döndüğünde hem annelik hem de yoğun görev temposunu aynı anda sürdürmenin kendisi için zorlaştığını anlattı.

İki küçük çocuğunun ihtiyaç duyduğu anne olmakla Beyaz Saray Sözcülüğünün gerektirdiği sürekli zaman, enerji ve dikkati bir arada sağlayamayacağı sonucuna vardığını belirten Leavitt, bu nedenle görevinden ayrıldığını duyurdu.

BEYAZ SARAY KÜRSÜSÜNDEN EV HALLERİNE

Ağustos sonunda Beyaz Saray'daki görevini bırakan Leavitt, şimdi ise çocuklarıyla geçirdiği anlarla dikkat çekiyor. Son olarak bebeğiyle birlikte günlük yaşamından bir video paylaşan Leavitt'in görüntüleri, birkaç ay önce dünyanın en çok takip edilen siyasi kürsülerinden birinde basının karşısına çıkan genç sözcünün hayatındaki değişimi gözler önüne serdi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Leavitt, görevinden ayrıldıktan sonra ağırlığını ailesine ve iki küçük çocuğuna verdi.

İLK ÇOCUĞUNDAN SONRA 3 GÜNDE İŞE DÖNMÜŞTÜ

Leavitt'in annelik ve kariyer arasındaki yoğun temposu ilk çocuğunun doğumunda da gündeme gelmişti. Oğlu Nicholas, Temmuz 2024'te dünyaya geldi. Leavitt, Trump'ın seçim kampanyasında görev yaptığı o dönemde, Trump'a Pennsylvania'daki mitingde düzenlenen suikast girişiminin ardından doğumdan yalnızca üç gün sonra çalışmaya geri döndüğünü anlatmıştı.

TRUMP'IN DIŞ DANIŞMANI OLARAK DEVAM EDİYOR

Leavitt Beyaz Saray'dan tamamen kopmadı. Trump, Leavitt'in görevinden ayrılmasının ardından kendisinin dış danışmanlarından biri olarak çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Leavitt ayrıca daha önce görev yaptığı Trump yanlısı MAGA Inc. bünyesine geri döndü.