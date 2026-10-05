Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı

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Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, Türkiye'nin hava savunma altyapısını güçlendirecek büyük ölçekli bir tedarik sözleşmesine imza atıldı.

Konuya ilişkin resmi detaylar, ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle kamuoyuna duyuruldu.

Şirketin KAP üzerinden paylaştığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.