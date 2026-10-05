Haberler

Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı Haber Videosunu İzle
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ASELSAN, 51 yıllık tarihinde tek seferde imzaladığı en büyük sözleşmeye imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedariki için yapılan anlaşmaların toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olarak açıklandı.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, Türkiye'nin hava savunma altyapısını güçlendirecek büyük ölçekli bir tedarik sözleşmesine imza atıldı.

Konuya ilişkin resmi detaylar, ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle kamuoyuna duyuruldu.

Şirketin KAP üzerinden paylaştığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi

Dananın kuyruğu kopuyor! Gözaltındaki hakem ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler

Anne ve kızını cadde ortasında darbettiler
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım

Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı yine racon derdinde

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Gaziantep'te kanlı saldırı! Sokak ortasında vurulan adam kurtarılamadı

Sokak ortasında kanlı infaz! Polis her yerde arıyor
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay! Herkes aynı soruları soruyor

Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Deney tüpü kırıldı! Tarihin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı