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İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi

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İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
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İsrail güçlerinin Suriye'nin Kuneytra ilinde "Sufa 53" projesi kapsamında 70 kilometrelik askeri yol ve hendek kazı çalışmalarına yeniden başlaması gerilimi tırmandırdı. 1974 anlaşmasıyla belirlenen tampon bölgedeki statüyü değiştirmeyi hedefleyen ve tarım arazilerine zarar veren hamleye tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini kınadı.

  • İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki Aşşe köyü batısında 'Sufa 53' projesi kapsamında 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması ile belirlenen tampon bölgede askeri yol ve hendek kazı çalışmalarına yeniden başladı.
  • İsrail'in iş makineleri ve ağır teçhizatla yürüttüğü çalışmalar, bölgedeki tarım arazilerine zarar vererek köylülerin kendi topraklarına erişimini kısıtlıyor.
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındıran ve Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini kınayarak uluslararası toplumu etkili adımlar atmaya davet etti.

İsrail güçlerinin Suriye'nin Kuneytra iline bağlı Aşşe köyü yakınlarında "Sufa 53" projesi kapsamında askeri yol ve hendek kazı çalışmalarına yeniden başlaması bölgede gerilimi tırmandırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, tampon bölgedeki statüyü değiştirmeyi hedefleyen hamleye sert tepki göstererek İsrail'in faaliyetlerini kınadı.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında yer alan Aşşe köyü batısında iş makineleriyle hendek kazma, toprak set oluşturma ve yol açma faaliyetlerini yeniden başlattı. "Sufa 53" olarak adlandırılan ve 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması ile belirlenen tampon bölgede yürütülen 70 kilometrelik askeri faaliyetlerin, bölgedeki mevcut statüyü değiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRÜYOR

Bölgeden yansıyan bilgilere göre, İsrail'in iş makineleri ve ağır teçhizatla sürdürdüğü askeri altyapı çalışmaları yerel halkın en önemli geçim kaynağı olan tarım arazilerine ciddi zarar veriyor. Sınır hattı boyunca derinleştirilen hendekler ve oluşturulan toprak setler nedeniyle köylülerin kendi topraklarına erişimi kısıtlanırken, İsrail'in fiili varlığını genişletmeye çalıştığı vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT AÇIKLAMA

İsrail'in sınır hattındaki askeri hareketliliğine ve durum değişikliği girişimlerine Ankara'dan çok net bir yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarındaki faaliyetleri hedef alınarak "İsrail'in Suriye'de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

"ULUSLARARASI TOPLUM ETKİLİ ADIMLAR ATMALI"

İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Lütfen çok şiddetli kınayın sonra özür dileriz ama öncelik şiddetli kınama

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Hemen kınayın

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Haber YorumlarıEmir Emir:

SURİYE'DEKİ PETROL,LİMAN İŞLETMELERİNİ FRANSA İŞLETİYOR,TÜRKİYE SURİYEDE BEDAVADAN 50-60 BİN KONUT,HASTANE,OKUL AÇIYOR,TÜRKÇE YABANCI DİL EĞİTİMİNDEN ÇIKARILIP YERİNE FRANSIZCA DERS KOYULUYOR.SURİYEDE İSRAİL FİNK ATIYOR,NE HİKMETSE BAL KAYMAĞI FRANSA YİYOR DERDİNE TÜRKİYE DÜŞÜYOR.İYİLİK VE ENAYİLİK ARASINDA İNCE BİR ÇİZGİ VARDIR.

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Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Saatlerdir kepçeler şok, kınama sonrası operatörler ne yapacaklarını şaşırmıştır

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

çözüm sürecinde bop başkanlığına şikayet edin müzik notası verin

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