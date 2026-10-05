Haberler

Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayında alacağı zam oranlarını şekillendiren üç aylık enflasyon tablosu ortaya çıktı. Gerçekleşen verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 5,57 oranında zam oluştu.

  • TÜİK verilerine göre enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşti; üç aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri eylül itibarıyla yüzde 5,57 zam hakkı kazandı; en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'den 24 bin 863 TL'ye çıkacak.
  • Memur ve memur emeklileri ocak ayında toplu sözleşme gereği yüzde 5 zam alacak, buna ek olarak 2026 ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı enflasyon farkı olarak yansıtılacak.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarındaki artışı belirleyen yılın ikinci altı aylık döneminin ilk üç verisi belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak kaydedildi. Bu verilerin toplanmasıyla oluşan 3 aylık enflasyon oranı yüzde 5,57'ye ulaştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ŞİMDİDEN YÜZDE 5,57 ZAMMI HAK ETTİ

Maaş zamları doğrudan yılın ikinci altı ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, eylül ayı itibarıyla yüzde 5,57'lik zammı hak etmiş oldu.

3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Yüzde 5,57'lik kesinleşen zamma göre, en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'den 24 bin 863 TL'ye çıkacak. Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı kesin zam oranı ise ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN GÖZÜ YILIN SON ÇEYREĞİNDE

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı hesaplamasıyla belirleniyor. Ocak ayında toplu sözleşme gereği yüzde 5 oranında zam alacak olan memur ve memur emeklilerine, ilave olarak 2026 yılının ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.

Açıklanan üç aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. Bu gruptaki çalışan ve emeklilerin nihai zam oranları ile enflasyon farkı alıp almayacakları, yılın son çeyreğine ait verilerin duyurulmasıyla kesinleşecek.

Kaynak: Haberler.com
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
Gaziantep'te kanlı saldırı! Sokak ortasında vurulan adam kurtarılamadı

Sokak ortasında kanlı infaz! Polis her yerde arıyor
Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

Güzel oyuncuyu at ısırdı!
AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası

AK Parti tarihinde bir ilk! Erdoğan'la görüştü, ardından tarih verildi
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın eğlenceli anları! Bu kez rakip oldular

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın eğlenceli rekabeti kamerada
Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler

İsimler tek tek tespit edildi, Erdoğan talimat verdi: O paraları...