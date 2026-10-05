Sivas'ta domuz sürüsü mısır tarlasına zarar verince çiftçi nöbet tutup birini avladı

Sivas'ta şehir merkezinde bulunan mısır tarlasına musallat olan domuz sürüsü çiftçiyi çaresiz bıraktı. Ektiği mısırların büyük bir bölümü telef olan çiftçi nöbet tutarak tarlasına dadanan domuzu avlamayı başardı.

Sivas kent merkezinde bulunan Çayboyu Mahallesi çevresinde bulunan arazilere dadanan sürüsü girdikleri mısır tarlasına büyük çapta zarar verdi. Mısır tarlasında nöbet tutmaya başlayan çiftçi İsmail Denizli ve beraberindekiler domuzları yakalamak için seferber oldu. Geçtiğimiz akşam saatlerinde ekili mısırlara zarar veren domuzlardan bir tanesi avlansa da sürüde bulunan diğer domuzlar bölgeden uzaklaştı. Çiftçiler domuzların tarlalarına zarar verdiklerini dile getirerek çözüm yolu aradıklarını ifade etti.

Mısır tarlasında ürünlerin büyük bölümünün zarar gördüğünü söyleyen çiftçi İsmail Denizli, "Mısır tarlamıza dadanan domuzlardan bir tanesi burada. Mısırlarımıza zarar verdikleri için bir tanesini vurmak zorunda kaldık. Birkaç tane daha domuz var şu an tarlada onların peşindeyiz. Emek harcadık mahsulleri ektik ama domuzlar sayesinde yarısından çoğu telef oldu. Bir tane domuzu avladık tarla da nöbet tutuyoruz. Mısırların hepsi hiç olmaması için bir çözümünü bulmak zorundayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı