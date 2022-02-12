Afrikalı küçük Ebi'nin gözleri İstanbul'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Gine'de 15 günlük bir bebekken gözlerine asit dökülerek dünyası kararan 8 yaşındaki Ebi Bezer Santos Nhaga, 16 Şubat'ta İstanbul'da ameliyat edilecek.

Afrikalı yardım kuruluşu Charity Foundation tarafından sosyal medyada başlatılan kampanyadan sonra hikayesi yüz binlerce insanın yüreğine dokunan Ebi için Çeçenistan Grozni Devlet Hastanesinden çocuk doktoru Prof. Dr. Baiev Hasan harekete geçti. Türkiye'deki meslektaşı Göz Hastalıkları Oküloplastik ve Orbital Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ümit Beden ile iletişim kuran Hasan, Afrikalı Vakfın küçük Ebi'yi İstanbul'a getirmesini sağladı.

Ebi, dün İstanbul'da kendisini ameliyat edecek doktorlarla bir araya geldi. Birçok ülkeyi dolaşmalarına rağmen sağlığına kavuşamayan Ebi'nin ameliyatı başarılı geçerse bu durumda olan çok sayıda hastaya da örnek teşkil edecek.

Doktorların başarı oranını yüksek gördüğüne dair açıklamaları hem Ebi'ye hem de Ebi'nin kampanyasını yürüten vakfa büyük moral verdi.

Ameliyatı yapacak Prof. Dr. Beden, AA muhabirine, Ebi'nin kampanyasını yürüten vakıf yetkililerinin birçok ülkeden sonra kendisine ulaştıklarını anlattı.

Beden, Ebi'nin daha bebekken başına böyle bir olayın gelmesinin çok dramatik olduğunu ifade ederek "Göz hasar gördüğü zaman yapılacaklar bilimsel olarak sabit fakat çocuğun göz kapakları komple kapalı olduğu için oküloplastik cerrahiye giriyor. Sağlıklı bir göz fonksiyonu için önce kapakları tedavi etmemiz gerekiyor. Gözün biri kayıp ama diğerinde bir ışık var gibi görünüyor. Göz kapaklarını açtıktan sonra göz nakli dahil her seçeneği düşüneceğiz ama önceliğimiz sağlıklı göz açıp kapama mekanizmasını sağlamak." diye konuştu.

Beden, daha sonra yapılan işlemlerin sağlıklı olması için göz kapaklarının açılmasından sonra yaklaşık 3 ay iyileşme süreci olacağını kaydetti.

Oküloplastik cerrahi konusunda Türkiye'nin birçok ülkeden daha ileri seviyede olduğunu ifade eden Beden, süreci Prof. Dr. Hasan ile beraber yürüteceklerini anlattı. Beden, şöyle devam etti:

"Bütün masraflar vakıf tarafından karşılanıyor. Misafirim Prof. Dr. Baiev Hasan ameliyata gözlemci olarak katılacak. Ameliyatın başarısı ile ilgili konuşmak çok zor. Göz kapaklarını açmadan, göz küresinin durumunu görmeden bir şey söylemek mümkün değil.

"Doktor Beden'in bu konuda çok iyi olduğunu biliyoruz"

Prof. Dr. Hasan ise sosyal medyadan öğrendiği Ebi'nin hikayesinden çok etkilendiğini ve vakıf yöneticilerinden Mila Anufrieva ile iletişime geçtiğini anlattı.

Vakıf ile bir araya geldiklerini ve Ebi ile ilgili neler yapacaklarını konuştuklarını belirten Hasan, "Ebi'nin hikayesini dinledim ve göz kapaklarının açılması için neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu ameliyatı Türkiye'de yapmaya karar verdik. Doktor Beden'in bu konuda çok iyi olduğunu biliyoruz. Kararımızı verdikten sonra da İstanbul'a geldik. Bugün muayenesini gerçekleştirdik. Nasıl bir süreç takip edeceğimize karar verdik." dedi.

Çocuğun kısmi olarak ışık gördüğünü, bunun da sevindirici olduğunu ifade eden Hasan, ameliyattan yüzde 70 oranında umutlu olduklarını söyledi.

Gözlemci olarak doktor Beden ile birlikte ameliyata gireceğini aktaran Hasan, ameliyatın başarılı geçmesinin, bu durumdaki şifa bekleyen birçok insan için de örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Charity Foundation Vakıfı yöneticilerinden Mila Anufrieva da Ebi için sosyal medya üzerinden bir doktor arama çalışması başlattıklarını belirterek Prof. Dr. Baiev Hasan'ın kendileriyle iletişime geçtiğini anlattı.

Ebi'nin 15 günlükken babasının ikinci eşi tarafından kıskançlık sonucu gözüne asit dökülmesiyle karanlığa gömüldüğünü söyleyen Anufrieva, "Ebi ile ilgili bir haber gördüm. Fotoğrafını ilk gördüğümde inanamadım. 'Bana şaka mı yapıyorsunuz' diye sordum. 'Hayır, değil' dediler. Aslında Ebi normal ve sağlıklı bir çocukmuş. Babası çok eşli. Genç eş kıskançlık kaynaklı bir tartışmada çocuğun gözlerine asit döküyor. Çocuğun ağlaması üzerine annesi yüzünü yıkamaya çalışıyor ama maalesef çocuk görme yetisini tamamen kaybediyor. Son derece üzücü bir hikaye." diye konuştu.

Anufrieva, 2014 yılından beri yardıma muhtaç çocuklarla ilgilendiğini, Ebi'nin hikayesini öğrenir öğrenmez onun için bir kampanya başlattığını söyledi.

Çok sayıda doktora götürülmesine rağmen bir sonuç elde edilmediğini, araştırmalar sonrasında Türkiye'ye getirmeye karar verdiklerini dile getiren Mila, şunları anlattı:

"Birçok ülkeye gittik. Çok sayıda doktora göründü. Önce 'getirin' diyorlar, götürüyoruz. Sonra, 'Biz bunu nasıl açacağımızı bilmiyoruz' diyorlar. Çok ciddi bir cerrahi müdahale de geçirdi. Dolayısıyla Ebi, doktorlardan artık çok korkuyor. O kadar korkuyor ki annesi yanında olmadığı zaman konuşamıyor bile. Ama yine de pes etmedik. Sonra Ebi'nin gözlerini açacak bir doktor aramak için kampanya başlattık. Rusya'dan doktor Hasan ile onun üzerinden de doktor Ümit ile görüştük ve İstanbul'a gelmeye karar verdik. Bunun bizim için büyük bir şans olacağını düşünüyoruz. Ameliyatın başarılı geçeceğinden umutluyuz. Ebi için dua ediyoruz."