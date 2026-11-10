Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi

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Ressam Karolin Fişekçi, sanat dünyasındaki çalışmalarının ardından bu kez hazırladığı bir videoyla konuşuluyor. Yunan mitolojisindeki bir kahramanın hikayesini anlatan Fişekçi'nin kamera karşısındaki sunumu, videonun amacına ilişkin farklı değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

TARİH VİDEOSU MU, YETİŞKİN İÇERİĞİ Mİ?

Fişekçi'nin anlatım tarzı, tarih ve mitoloji içeriklerinin nasıl sunulması gerektiğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Videoyu izleyenlerin bir bölümü içeriğin bilgilendirici yönüne odaklanırken, sunum biçiminin yetişkinlere yönelik içerikleri çağrıştırdığı yönünde yorumlar da yapıldı. Böylece Yunan kahramanının hikayesini konu alan video, anlatılan olaydan çok Fişekçi'nin kamera karşısındaki tercihleriyle öne çıktı.

KAROLİN FİŞEKÇİ KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Karolin Fişekçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Özellikle kadın bedeni, cinsellik ve kimlik konularını ele aldığı figüratif resimleriyle tanınan sanatçı, İstanbul'da çeşitli sergilere katıldı. Ressamlığın yanı sıra yazarlık da yapan Fişekçi, 2014 yılında yayımlanan "İtaatkar" adlı romanıyla edebiyat alanında da çalışmalar ortaya koydu.

ORHAN PAMUK İLE İLİŞKİSİYLE TANINMIŞTI

Fişekçi'nin adı, 2011 yılında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk ile New York'ta birlikte görüntülenmesinin ardından magazin basınında geniş yer buldu. Pamuk ile ilişki yaşadığını anlatan Fişekçi, daha sonraki yıllarda da ünlü yazar hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Sanatçı, Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" romanından uyarlanan dizide kendi hayatından izler bulduğunu söylemesiyle de dikkat çekmişti.

Kaynak: Haberler.com