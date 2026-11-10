TÜİK'e göre sanayi üretimi Eylül'de yıllık yüzde 2,6 ve aylık yüzde 2,1 arttı

Eylül ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 2,6, aylık 2,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı