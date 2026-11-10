Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TÜİK'e göre sanayi üretimi Eylül'de yıllık yüzde 2,6 ve aylık yüzde 2,1 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in Eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre sanayi üretimi yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 2,1 arttı. İmalat sanayi endeksi yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 2,3 artarken madencilik ve elektrik sektörlerinde de artış görüldü.

Eylül ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 2,6, aylık 2,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 211 sitede yayınlandı.
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler

Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar, yaptıkları yürek yaktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor14

88 yıldır dinmeyen özlem! Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor
Bodrum'da Portekizlilerle çıkan kavgada başını yere çarpan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Küfürleşme kavgaya döndü! 17 yaşındaki Muhammet kurtarılamadı
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor

Kura çekiminde kriz! Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler

Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
Emekli maaşında 35 bin TL iddiası! Kulislerden dikkat çeken bilgi20

Emekli maaşında bomba iddia! 35 bin TL rakamı masada
Trump, Katar Başbakanı ile İran'ı görüştü: Nükleer silahta pazarlık yok, çatışmanın sonu için olumlu ivme var

Körfez ülkelerinin isteğini açıkladı! Nükleerde pazarlık yok