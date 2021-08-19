Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri
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Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri

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Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil'den Doha'ya giden uçağın içinde Taliban'ın hedefindeki isimlerden biri olan pop yıldızı Aryana Sayeed'in de olduğu öğrenildi. Daha sonra İstanbul'a gelen Sayeed, sosyal medyada, "Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" mesajını yazdı.

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil'e girerek yönetimi ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesi ile binlerce kişi ülkeden ayrıldı. Yüzlerce kişinin bindiği uçağın içinde bir tanıdık ismin de olduğu öğrenildi.

UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Afganistan'da polis koruması altında yaşayan ve şarkılarını söylemeye devam ettiği için Taliban'ın hedefinde olduğu ileri sürülen Aryana Sayeed, Afganistan'dan ayrılarak Katar'a gitti. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, uçakta çektiği bir fotoğrafı da sevenleriyle paylaştı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede 94 binden fazla beğeni aldı.

Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri

İSTANBUL'A GELDİ

36 yaşındaki Sayeed, 1,3 milyon takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim ve hayattayım. Unutulmaz birkaç geceden sonra Katar, Doha'ya ulaştım. İstanbul'a dönüş uçağımı bekliyorum" notunu yazdı.

Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri

"ÇOK HİKAYEM VAR"

Sayeed daha sonra, onu Türkiye'ye getiren uçaktan da paylaşım yaptı. Afgan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi.

Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri

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Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri - Haberler
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