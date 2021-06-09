Adana lise puanları! Adana lise taban puanları 2021 - Adana lise yüzdelik dilimleri

Adana lise puanları 2021 sayfasından Adana lise taban puanları 2021, Adana lise yüzdelik dilimleri ile Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır ADANA LİSE PUANLARI Adana liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ADANA/ SEYHAN/ Adana Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 477,3162 0,35 0,02 ADANA/ SEYHAN/ Seyhan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 463,0659 0,93 0,36 ADANA/ ÇUKUROVA/ Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 452,8902 1,53 0,37 ADANA/ ÇUKUROVA/ ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 442,4571 2,36 1,53 ADANA/ ÇUKUROVA/ İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 437,4105 2,82 1,69 ADANA/ ÇUKUROVA/ İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 36 435,6105 3 1,93 ADANA/ KOZAN/ Kozan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 430,7534 3,52 0,04 ADANA/ SARIÇAM/ Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 424,3942 4,25 2,4 ADANA/ CEYHAN/ Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 422,9122 4,43 0,25 ADANA/ ÇUKUROVA/ Sungurbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 420,9495 4,67 2,78 ADANA/ YÜREĞİR/ Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 413,1816 5,75 3,12 ADANA/ SEYHAN/ Borsa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 403,1539 7,32 3,28 ADANA/ SEYHAN/ Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 402,1016 7,49 4,73 ADANA/ YÜREĞİR/ 75.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 397,8571 8,24 4,52 ADANA/ ÇUKUROVA/ Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 393,4068 9,06 0,1 ADANA/ YÜREĞİR/ Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 391,0088 9,53 5,82 ADANA/ KOZAN/ Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 389,2117 9,9 3,57 ADANA/ CEYHAN/ Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 375,7201 12,85 4,52 ADANA/ SARIÇAM/ Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 370,7124 14,06 6,09 ADANA/ CEYHAN/ Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 108 356,4356 17,8 11,73 ADANA/ SEYHAN/ Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 348,3838 20,12 7,6 ADANA/ ÇUKUROVA/ Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 340,9368 22,37 9,1 ADANA/ SARIÇAM/ Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 180 329,2563 26,15 9,09 ADANA/ SEYHAN/ Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 204 298,0082 38,01 4,6 ADANA/ YÜREĞİR/ Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 288,8225 42,11 9,77 ADANA/ CEYHAN/ Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 284,0467 44,35 10,09 ADANA/ ÇUKUROVA/ Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 283,2855 44,72 21,3 ADANA/ KOZAN/ Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 72 276,355 48,18 9,99 ADANA/ SEYHAN/ Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 268,86 52,17 17 ADANA/ SEYHAN/ İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 266,1769 53,63 22 ADANA/ YÜREĞİR/ Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 257,7866 58,47 14,66 ADANA/ CEYHAN/ Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 251,5342 62,24 14,77 ADANA/ SEYHAN/ Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 249,9708 63,21 18 ADANA/ KOZAN/ Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 247,1992 64,97 14,02 ADANA/ SEYHAN/ Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 245,1901 66,25 31,72 ADANA/ ÇUKUROVA/ Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 242,2283 68,16 23,93 ADANA/ SEYHAN/ İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 231,5111 75,25 22,35 ADANA/ SARIÇAM/ Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 224,6506 79,81 47,11 ADANA/ ÇUKUROVA/ Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 223,0381 80,87 24,39 ADANA/ SEYHAN/ Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 220,0095 82,78 35,62 ADANA/ SEYHAN/ Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 216,2171 85,14 27,89 ADANA/ SARIÇAM/ Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 209,6926 88,87 37,25 ADANA/ CEYHAN/ Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 184,6992 97,96 19,74 ADANA/ YÜREĞİR/ Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 178,4606 98,87 16,23