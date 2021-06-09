Adana lise puanları! Adana lise taban puanları 2021 - Adana lise yüzdelik dilimleri
Adana lise puanları 2021 sayfasından Adana lise taban puanları 2021, Adana lise yüzdelik dilimleri ile Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....
10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB' den alınmıştır
ADANA LİSE PUANLARI
Adana liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ADANA/ SEYHAN/ Adana Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|477,3162
|0,35
|0,02
|ADANA/ SEYHAN/ Seyhan İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|463,0659
|0,93
|0,36
|ADANA/ ÇUKUROVA/ Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|452,8902
|1,53
|0,37
|ADANA/ ÇUKUROVA/ ÇEAS Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|442,4571
|2,36
|1,53
|ADANA/ ÇUKUROVA/ İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|437,4105
|2,82
|1,69
|ADANA/ ÇUKUROVA/ İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|36
|435,6105
|3
|1,93
|ADANA/ KOZAN/ Kozan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|430,7534
|3,52
|0,04
|ADANA/ SARIÇAM/ Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|252
|424,3942
|4,25
|2,4
|ADANA/ CEYHAN/ Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|422,9122
|4,43
|0,25
|ADANA/ ÇUKUROVA/ Sungurbey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|420,9495
|4,67
|2,78
|ADANA/ YÜREĞİR/ Seyhan Rotary Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|413,1816
|5,75
|3,12
|ADANA/ SEYHAN/ Borsa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|403,1539
|7,32
|3,28
|ADANA/ SEYHAN/ Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|402,1016
|7,49
|4,73
|ADANA/ YÜREĞİR/ 75.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|397,8571
|8,24
|4,52
|ADANA/ ÇUKUROVA/ Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|393,4068
|9,06
|0,1
|ADANA/ YÜREĞİR/ Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|391,0088
|9,53
|5,82
|ADANA/ KOZAN/ Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|389,2117
|9,9
|3,57
|ADANA/ CEYHAN/ Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|375,7201
|12,85
|4,52
|ADANA/ SARIÇAM/ Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|370,7124
|14,06
|6,09
|ADANA/ CEYHAN/ Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|108
|356,4356
|17,8
|11,73
|ADANA/ SEYHAN/ Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|348,3838
|20,12
|7,6
|ADANA/ ÇUKUROVA/ Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|340,9368
|22,37
|9,1
|ADANA/ SARIÇAM/ Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|180
|329,2563
|26,15
|9,09
|ADANA/ SEYHAN/ Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|204
|298,0082
|38,01
|4,6
|ADANA/ YÜREĞİR/ Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|288,8225
|42,11
|9,77
|ADANA/ CEYHAN/ Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|284,0467
|44,35
|10,09
|ADANA/ ÇUKUROVA/ Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|283,2855
|44,72
|21,3
|ADANA/ KOZAN/ Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|72
|276,355
|48,18
|9,99
|ADANA/ SEYHAN/ Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|268,86
|52,17
|17
|ADANA/ SEYHAN/ İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|266,1769
|53,63
|22
|ADANA/ YÜREĞİR/ Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|257,7866
|58,47
|14,66
|ADANA/ CEYHAN/ Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|251,5342
|62,24
|14,77
|ADANA/ SEYHAN/ Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|249,9708
|63,21
|18
|ADANA/ KOZAN/ Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|247,1992
|64,97
|14,02
|ADANA/ SEYHAN/ Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|245,1901
|66,25
|31,72
|ADANA/ ÇUKUROVA/ Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|242,2283
|68,16
|23,93
|ADANA/ SEYHAN/ İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|231,5111
|75,25
|22,35
|ADANA/ SARIÇAM/ Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|224,6506
|79,81
|47,11
|ADANA/ ÇUKUROVA/ Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|223,0381
|80,87
|24,39
|ADANA/ SEYHAN/ Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|220,0095
|82,78
|35,62
|ADANA/ SEYHAN/ Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|216,2171
|85,14
|27,89
|ADANA/ SARIÇAM/ Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|209,6926
|88,87
|37,25
|ADANA/ CEYHAN/ Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|184,6992
|97,96
|19,74
|ADANA/ YÜREĞİR/ Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|178,4606
|98,87
|16,23
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