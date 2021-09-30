Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı - Haberler Magazin
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Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Acun Ilıcalı, Survivor çekimleri için gittiği Dominik'te kalbinden bıçaklanan kameramı Alper Baycın'ın adının verildiği parkın açılış törenine katıldı. Törenden kareleri Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı, "Seni asla unutmayacağız" dedi.

Dominik'te uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Survivor yarışmasının kameramanlarından Alper Baycın adı, annesinin muhtarlık yaptığı Antalya Üçgen Mahallesi'ndeki bir parka adı verildi. Acun Ilıcalı da parkın açılışına katıldı.

13,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açılış töreninden kareleri paylaşan Acun Ilıcalı, "2018 yılında kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ın adını yaşatmak adına Antalya Muratpaşa'da Kameraman Alper Baycın Parkı'nın açılışındaydık. Seni asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı

Anne Baycın, oğlunun adının bir parkta yaşayacak olmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyerek "Alper'im yerine gelmeyecek. En büyük amacım onun isminin yaşatılmasıydı. Çok örnek bir çocuktu. Beni başka hiçbir şey mutlu edemezdi. Onun isminin yaşatılması benim en büyük mutluluğum" dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı

Survivor ekibinde çalışan Alper Baycın, Dominik Adası'nda 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Alper Baycın'ın telefonunu ve çantasını çalmaya çalışan gaspçılar, genç ismi kalbinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi. Olayın ardından kaçan 2 zanlı, kısa süre içinde yakalanmıştı.

Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı

Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı

Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı

Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı
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Ecem Altan
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Haber: Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı - Haberler Magazin
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