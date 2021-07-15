ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
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ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı

ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'nin New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan'ındaki dev ekranlarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi anlatıldı.

ABD'nin New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan'ındaki dev ekranlarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi anlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi, dünyanın dört bir yanında anlatılmaya ve darbe girişimi sırasında şehit olanlar anılmaya devam ediyor. ABD'nin New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan'ındaki dev ekranlarda FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişimi vatandaşlara anlatılarak, 251 şehidin fotoğrafları ekranlara yansıtıldı.

Dev ekranda ayrıca "Türkiye Geçilmez" ve şehitlerin fotoğrafları yayınlanırken "Kahramanlarımız" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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