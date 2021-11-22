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8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile kamera karşısına geçerek bikinisiyle poz verdi. Tüzünataç da peş peşe verdikleri pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 8,5 aylık hamile olan oyuncu, günbatımında poz verdi.

Burak Yamantürk ile 7 yıldır aşk yaşayan ve kız bebek bekleyen Özpirinçci, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile sahilde objektif karşısına geçti. Bikinisiyle pozlar veren Özpirinçci'nin karnı burnunda halleri de dikkat çekti. Özge Özpirinçci ile pozlarını 521 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Berrak Tüzünataç, "Gün batımından önce" notunu düştü. İkilinin pozları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili konuşan oyuncu, Tüzünataç'la birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini söylemişti.

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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