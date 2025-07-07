7 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

7 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 7 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 7 Temmuz tarihinde neler oldu? 7 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 7 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

7 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Her yıl 7 Temmuz'da kutlanan Dünya Çikolata Günü, çikolatanın insanlık tarihindeki yerini ve tatlı severler için taşıdığı önemi kutlamak amacıyla tüm dünyada coşkuyla karşılanıyor. Bu özel gün, çikolatanın Avrupa'ya ilk kez tanıtıldığı tarih olan 7 Temmuz 1550'ye dayandırılıyor. Dünya genelinde birçok marka ve işletme, bu günde özel kampanyalar ve etkinlikler düzenleyerek çikolata tutkunlarını bir araya getiriyor. Çikolata severlerin sabırsızlıkla beklediği Dünya Çikolata Günü, sosyal medyada da geniş yankı buluyor.

Dünya Çikolata Günü ne zaman

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1521 - Türk ordusu Böğürdelen'e girdi (Böğürdelen Kuşatması).

1543 - Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.

1668 - Isaac Newton, Cambridge'deki Trinity Koleji'nden master derecesi aldı.

1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.

1929 - İlk havayolları hostesi Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başladı.

1930 - Sanayici Henry J. Kaiser, bugün bilinen adıyla Hoover Barajı'nın inşasını başlattı.

1937 - Pasifik Cephesi: İkinci Çin-Japon Savaşı başladı.

1939 - Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.

1939 - Tunceli'deki olağanüstü hâl 31 Aralık 1942*ye kadar uzatıldı.

1939 - İskenderun Limanı Devlet Demiryolları İdaresi'ne, Payas-İskenderun demiryolu Devlet Limanlan İdaresi'ne devredildi.

Bugün ne günü

1939 - Tapu ve Kadastro İdaresi Adalet Bakanlığı'na devredildi

1941 - II. Dünya Savaşı: Fransız ve İngiliz askerleri Beyrut'u işgal etti.

1943 - İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.

1948 - İdil Biret ve Suna Kan'ın yurt dışında eğitim görmelerini sağlayan ve kamuoyunda Harika Çocuklar Yasası olarak bilinen 5245 sayılı özel yasa çıktı.

1964 - Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz filmi, 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı.

1974 - FIFA Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.

1978 - Büyük Okyanus'taki Solomon Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1980 - İran'da şeriat esaslarına göre devlet yönetiminin başlangıcı.

1980 - Led Zeppelin, Berlin'de son konserini verdi.

1985 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nı Boris Becker kazandı. (turnuvayı kazanan ilk Alman ve henüz 17 yaşında).

1994 - Kuzey ve Güney Yemen arasında savaş, Kuzeylilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

1996 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nı Richard Krajicek kazandı. (turnuvayı kazanan ilk Hollandalı).

Tarihte bugün ne oldu

1998 - Başbakan Mesut Yılmaz'ın gezisi sırasında Makedonya'da Üsküp yakınlarında meydana gelen kazada, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Milletvekili Şinasi Altıner, gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı. Türk Heyeti'nin otomobiline çarpan otomobildeki Makedon karı koca öldü.

2000 - Yargıtay, eski Milletvekili Şevki Yılmaz'a verilen 25 ay hapis cezasını onadı.

2005 - Londra'da metro istasyonlarına yapılan terör saldırılarında 56 kişi hayatını kaybetti.

2007 - Dünyanın pek çok şehrinde Live Earth konserleri düzenlendi.

2007 - Dünyanın yeni 7 Harikası belirlendi.

2020 - Mustafa Şentop yeniden TBMM başkanı seçildi.