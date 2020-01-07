7 Ocak Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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7 Ocak Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

7 Ocak Salı İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

07.01.2020 05:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 05:00
7 Ocak Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

7 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk// ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022.,1027.1028,FATİH SULTAN MEHMET,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ ÜÇEVLER mah 888. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257196)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI,1.AYAZMA,1.AYDIN,1.CAN,1.CANAN,1.CEVİZ,1.CEYLAN,1.DERYA,1.DİLEK,1.ERAY,1.GONCA,1.KAHRAMAN,1.KALE,1.KEKLİK,1.KIRLANGIÇ,1.MARTI,1.MİMOZA,1.NİLÜFER,1.PINAR,1.SEDİR,1.TOMURCUK,1.ÇELİK,1.ŞEBNEM,10.GÜL,2.BÜLBÜL,2.KARDELEN,2.KARTAL,2.KAYNAK,2.SERÇE,2.SÖĞÜT,2.ÇAYIR,2.ŞEN,3.BAHÇE,3.GÜRGEN,3.KANARYA,3.KARANFİL,3.YAKUT,3.ZAMBAK,4.DEFNE,4.ÇİMEN,5.MENEKŞE,5.SÜMBÜL,ALANCIK,ALTKÜME,ARDINÇ,AVŞA,BENTLER,BORA,BURGAZ YOLU,BİRLEŞİK,CEBECİ,CUMHURİYET,DARI,DEMET,DEMİR,DOLUNAY,DİŞBUDAK,EBRU,FİDAN,GÖKNAR ÇIKMAZI,GÖKPINAR,GÖKTÜRK,GÜVERCİN,HARMANLAR,HAYAL,HAYAT,HİLAL,ILGIN,KABAN,KADİFE,KARACA,KEMER BOYU YOLU,KILINCI GÖL,KIVRIM,KUMLUGEÇİT,KÖPRÜBAŞI,KİRAZLI YOLU,LALEZAR,LAVANTA,MELİSA,MEMBA,MISIR,MİS,NAKIŞ,OKURLAR,ORMAN,OVA,OVACIK,PANAYIR ÇAYIRI,PIRLANTA,PLATO,PİRAMİT,RABİA,RUMELİ,SALKIM,SERA,SOYDAN,SÜVARİ,TAN,TURKUAZ,TÜLAY,TÜRKMEN,YOLCU,YUMAK,YÜCEL,ZAKKUM,ÇALIŞKAN,ÇAM,ÇAMLICA,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,ÇIKMAZ,ÜSTKÜME,İRİS,İSTANBUL,ŞİFA sk/ MİMAR SİNAN mah 1.BURCU,1.CAMİ,1.GÜNBATIMI,1.HAYAT,1.HUZUR,1.KEKİK,1.KUMRU,1.LEYLAK,1.SEVİNÇ,1.ÇAKMAK,1.ÇAMLIK,2.ATMACA,2.CANAN,2.CEVİZ,2.DENİZ,2.FİLİZ,2.KESTANE,2.KÜLTÜR,3.YASEMİN,4.KANARYA,4.NEŞE,7.GÜL,ABDULHAMİT HAN,AHİ,ATA,AY,AYHAN,AYIŞIĞI,BAHÇEKÖY,CENDERE YOLU,DELEN,DERE,DEVRİM,ESİNTİ,FATİH,FIRIN,FISTIK,GÜNER,HAMİDİYE,IŞIK,KARTAL,KEREM,KUBİLAY,KÜMBET,LADİN,MANOLYA,OKUL,PAPATYA,REYHAN,TARÇIN,TEVFİK EFENDİ,YAKUT,YAPRAK,YILDIZ,ZÜMRÜT,ÇAPA,ÇATAL ÇİFTLİK,ÇINAR,ÇİLEK,İMAM HASAN,İREM sk/ MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS,1.BOR 01:00-03:00 saatleri arasında süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2260090)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI,ÇARKÇI HALİM EMİN sk. 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268135)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk/ CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk/ FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268862)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118.,133.,136.,140.,155.,156.,157.,158.,DOĞAN ARASLI sk 09:09-13:09 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268124)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883.,884.,885.,İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268134)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA,KIZILAĞAÇ,KIZILÇAM,SERİN ÇIKMAZI sk . 09:00-18:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259386)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360.,414. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268867)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CAN,CEVİZ,FESLEĞENLER,FULYA,FİDAN,GALİP ESMER,KUŞBURNU,LALEZAR,MENEKŞELER,ORKİDELER,SÖĞÜTLÜ,SÜMBÜLLER,YASEMİNLER,YONCA,ÇAM,ÇINARLI,ÇİLEK,ÇİĞDEMLİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268143)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA,AYVACIK,AYVALIK ÇIKMAZI,AŞIKLAR ÇIKMAZI,CAM,GAZİ,KÖKTÜRK,MAHMUDİYE,ORHAN,SALCI,SIRA,ÇELİK,ÇELİKTÜRK,ÇEVİK,ÖĞRETİCİ,ŞAİR sk/ HAZNEDAR mah ŞEVKETDAĞ sk/ MAREŞAL ÇAKMAK mah ORHAN,ÖĞRETİCİ sk 12:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268140)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383.,1389.,1389/1.,1390.,1425.,GAZİ CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269051)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA,ASLAN,BAHADIR,CEYLAN,DOĞAN,DÜZTAŞ,DİK,ERDEM 1,EREN,GAZİLER,GÜMÜŞ,GÜNGÖR,GÜRBÜZ,HARMAN,KANBER,KESER,MEKTEP,MİTHAT PAŞA,SEYHAN,SEZER,SPOR,TUNA 1,ÇAKMAK,ÇINAR,ÖRNEK,ÖZLER,ŞİMŞEK,ŞİRİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268938)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah AŞIKLAR ÇIKMAZI,CAM,GAZİ,ORHAN,POSTA,SALCI,YAVUZ,ÇELİK,ÇELİKTÜRK,ÇEVİK,ŞAİR sk/ HAZNEDAR mah ARAS,ARDA,BURCU,BİROL,KINALI,LATİF,MERİÇ,OSMANPAŞA,POSTA,RÜZGARLI,SEYHAN,ŞEVKETDAĞ sk/ MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN,MURAT,MUSTAFA,ÇİFTÇİ,ÇİMEN,ÇİÇEK,ÇİÇEKÇİ sk 16:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268994)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562.,563.,564.,567.,568.,568/1.,568/2.,568/3.,568/5.,569/1.,648/2. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268961)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DR. HASAN AKGÜN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271045)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 357.,358.,359.,409.,410.,411. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271085)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA,ECZANE ÇIKMAZI,YOĞURTÇU ZÜLFÜ,İNŞİRAH sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271144)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL,ELÇİ,HAREMEYN,LÜTFİYEMEVKİİ,REŞAT NURİ GÜNTEKİN,VEZİRKÖŞKÜ sk/ BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI,BOSTANÜSTÜ,ERCÜMENT EKREM TALU,LÜTFİYEMEVKİİ,REŞAT NURİ GÜNTEKİN,VEZİRKÖŞKÜ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271146)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BEGONYA,1.FESLEĞEN,1.KAHRAMAN,1.KAYAK,1.SANCAK,1.ŞELALE,10.GÜL,3.ZAMBAK,CEBECİ,CUMHURİYET,DİLA,GÖKTÜRK,KARLI,KROS YOLU,KUMLUGEÇİT,KUTLUCA,MERMER ÇEŞME YOLU,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,SIRÇA,TAN,TELEKOM,YÜCEL,ZAKKUM,ÜSTKÜME,İSTANBUL sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270566)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah AYDINCIK,PAZARALTI sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ALYANAK,DALLICA,ETİBANK,IŞIKYOLU,TEKNECİK,YOLÇATI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271083)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ SULAR,KARAKOL,KÜTÜPHANE ÇIKMAZI,SARIDAĞ,SARIYER DERESİ,SIRRIBEY,YEMİN,YURT ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270036)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk/ KISIRKAYA mah BORDA FENERİ,DENİZATI,KISIRKAYA,KURU DERE,KÜPEŞTE,KİREMİTHANE,MERSİN BALIĞI,TAHLİSİYE,USTURMAÇ,ÇAPA,İNCEKUM sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270037)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah DÜZGÜN,ERDEM,ESERCİ,GİRNE,KAPLICALAR,POLİGON,SEVİM,SEZGİN,YENİGÜN,ÇAKMAK sk/ YENİKÖY mah DAİRE,DEFİNE,KÖYBAŞI,VAPUR İSKELESİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282768)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES,BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ,DOĞANBEY,TOPUZLU BENT,İNÖNÜ,İPEK YOLU sk/ BAHÇEKÖY YENİ mah ADNAN MENDERES,AKÇAKOCA,ASMA,CEVİZ,DOĞANBEY,HUNCA,IHLAMUR ÇİÇEĞİ,KEMERALTI,KORULUK,KÖKNAR,ORTA SELVİ,SUYOLU,YENİ DEFNE,YUKARI DERE,ŞEHİT YAKUP KULAKSIZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282136)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880.,1881.,1921.,1925.,1926.,1927.,1928.,1929.,1930.,1931.,1932.,1944.,1945.,1946.,MEHMET AKİF,NAMIK KEMAL sk . 11:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277184)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1604. sk/ FATİH mah 1769.,1772.,1776.,1777.,1778.,MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1876.,1877.,1878.,1879.,1882.,1883.,1884.,1885.,1886.,1887.,1888.,1897.,1912.,1916.,1921.,1923.,1924.,1926.,1928.,NAMIK KEMAL sk 13:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277188)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1732.,1734.,1736.,1737.,1738.,1742.,1744.,VELİOĞLU sk/ FATİH mah 1747.,1751.,1753.,1754.,1756.,1757.,1758.,1759.,1766.,PAZAR,VELİOĞLU sk 15:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277189)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah AK MESCİT sk/ ZEYTİNLİK mah GENÇLER sk/ ZUHURATBABA mah AK MESCİT,AYDINLAR,BESTEKAR RAKİM EL KUTLU,BESTEKAR RAUF YEKTA,GENÇLER,ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282872)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU,PELİKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277624)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ1.ÇALIKUŞU, MAVİKUŞ 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277645)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah ,ÇOBAN ALDATAN, mavikuş SK. 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277656)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM,BARBAROS,CEMALBEY,DENİZ,MEVLANA,PAKTEN,SÜTÇÜDEDE,TAŞDELEN,TURGUT REİS,ZAFER,İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277694)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 830. YANYOL,831. YANYOL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277704)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ILICA sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 830. YANYOL,832. YANYOL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277705)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAZIM KARABEKİR,1.KORUTÜRK,1.SAZLI,2.KIRMIZIGÜL,2.VİŞNE,2016.,3.ERGUVAN,3.NAMIK KEMAL,BAYAR,CELİLDAĞ,ERTUĞRUL,GÜLBAHAR,KİBAR,MAVİ,MESTAN,TİMURLENK,ÖNER sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283022)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 1.ER,1.HEKİM,2.OĞUZHAN,2501.,2502.,2503.,4.ŞEN,ANKARA,ARA-3,ATILGAN,DÜZ,ETİ,KÜME,TEMEL,İNÖNÜ,ŞEHİT AYHAN KOCAMAN,ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283024)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.ULUBATLI HASAN,2.ORHAN GAZİ,2.YAVUZ SELİM,603.,604.,605.,BEYAZIT,FEVZİ ÇAKMAK,GENÇ OSMAN,KOCATEPE,NAMIK KEMAL sk/ YEŞİLOVA mah KOCATEPE sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283026)

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