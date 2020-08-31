7 Ağustos Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 7 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER AVCILAR ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, SEZABEY, ÇOBAN SUYU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589691) BAĞCILAR ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1004. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543427) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582728) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk// 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582813) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2524., 2525., 2526., 2530., 2532., 2533., 2534., 2537., HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588809) BAYRAMPAŞA ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, FERUZAY, TUNA, ÜSTÜN sk/ İSMET PAŞA mah MEHMETÇİK, SİNOP, TUNA, YILMAZ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589842) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 2., 20. sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589604) BEŞİKTAŞ ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah FULYA DERESİ sk/ DİKİLİTAŞ mah DAMLA, EMİRHAN, FULYA DERESİ, HAKKI YETEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583272) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, GAZİNO, KALAS, REBAP, TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA, ZAFER, ÇEŞME YOKUŞU sk/ TÜRKALİ mah MUHTAR MOLLA, SELALTI, TABAKÇI HÜSEYİN, TÜRKALİ KÖPRÜ, UZUNCAOVA sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583806) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah AYVAZKAHYA, AYYILDIZ, BOSTANÜSTÜ DERE, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALKAN, NARDENK, NURTANESİ, YILDIZ BOSTANI, ZAFER sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583807) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah DİLBER, FULYA DERESİ, NARDENK, NARDENK ARALIĞI, NURTANESİ sk/ DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARIŞ, DİKİLİTAŞ, DİLEK, FULYA DERESİ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583286) BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584140) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584142) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584141) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN, HÜSEYİN YILDIZ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584139) BEYOĞLU ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589684) - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah DİLBAZ, KADINCIK, KALYONCU KULLUĞU, KARAKURUM, KAŞKAVAL, KURDELA, KÜÇÜK ODALAR, SERDAR ÖMERPAŞA, SOLAK, TATLI BADEM, TAYYARECİ RIZA, YAYA KÖPRÜSÜ, ŞİRKET sk/ BÜLBÜL mah KAŞKAVAL, SERDAR ÖMERPAŞA sk/ ÇUKUR mah KALYONCU KULLUĞU sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589620) BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKIN 1, ATAN, ATMACA 1, BALIKÇI, DEMİR 2, ERÇİL, ESİNEL, GÖREN, GÜRLER, HAKİM, HASIRCILAR, HÜNER, KARDELEN, KAVAKLIKENT, NİL, OLGUN, RÜZGAR 1, SUSAM, UÇAR, YAĞMUR 2, YOĞURTHANE, YUNUS sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584083) ÇATALCA ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk/ AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk/ FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARM 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589427) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah ALTAYLI ÇIKMAZI, İSTANBUL sk/ ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk/ AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk/ FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588134) ESENYURT ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2616., 2622. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582329) - İSTANBUL ESENYURT ilce İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583232) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk// ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., 866., 867., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1008., 1009., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583840) - İSTANBUL// ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015., 1057., 1058., 1059., 1063., FATİH SULTAN MEHMET sk/ TALATPAŞA mah 1011., 1012., 1013., 1014., 1015., 1017., 1018., 1021., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1047., FATİH SULTAN MEHMET sk/ YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584321) EYÜPSULTAN ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584427) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.EFE, 2.ÇAYIR, BAŞDERE, CAMİİ, CUMHURİYET, GÖKTÜRK, HACI RIZA, HARMANLAR, LAVANTA, PİRAMİT, SOYDAN, SÜVARİ, TÜRKMEN, YİĞİT, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583901) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.CAN, 1.SELVİ, 1.YILMAZ, 3.IHLAMUR, 3.MANOLYA, 5.MENEKŞE, BACADERESİ, CAMİİ, KÖPRÜBAŞI, PELİT, SALKIM, TÜRKMEN, ÇAM, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583902) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, 2.ÇAM, COŞKUN, EFENDİ, GİRNE, KARAHANLI, KASTAMONU, MELTEM, MERCAN, PAPAĞAN, SAMSUN, SEDEF, SEMERKANT, SERÇE, TİMUR, VOLKAN, ÇİÇEKSUYU, İMBAT sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586297) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TUNAHAN sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589840) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM sk/ İSLAMBEY mah HALİTPAŞA, HZ. HALİD sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589613) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.SEDİR, 2.KAVAK, 5.MENEKŞE, ARDINÇ, ÇAMLIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588919) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk/ MİTHATPAŞA mah KEMER sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, CENDERE, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk/ MERKEZ mah AYAZMA, BAHÇE, CENDERE, GELİŞİM, KEMERBURGAZ, MERMERCİLER, ONARAN, SADABAD, SELAMET, TERZİ ÇIKMAZI, VARNA, İSMETPAŞA sk/ SEYRANTEPE mah CENDERE, ZEHRA sk/ ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BOSTAN, BİROL, LATİF sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 18:00-22:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589825) FATİH ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, TİRYAKİ HASANPAŞA, İNKILAP sk/ MESİHPAŞA mah AZİMKAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, MESİHPAŞA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582360) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ sk/ HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, SERDAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582359) GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 651., 653. sk/ YENİ MAHALLE mah CEBECİ, GALERİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586296) GÜNGÖREN ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM, KIZILCIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586246) - İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk/ MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586252) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI, ÖZGÜNDÜZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584381) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 2.CAN sk/ KANARYA mah 1508., CİVCİV, ŞAHİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583996) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585543) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585545) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 3., KAMELYA, MANOLYA ÇIKMAZI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588844) SARIYER ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584347) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah BOSTANLI, DERESEKİ, DESTAN ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞ ALTI, GÜL BAHÇESİ ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KAVAK, MÜHENDİSLER, SAKIP SABANCI, ÇAMLAR, ŞİFA sk/ REŞİTPAŞA mah EMİRGAN, KIRMIZIÇAM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585651) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYIR, KOCAYEMİŞ, KORU MANDIRA, ORTA ÇEŞME, RECEP EFENDİ, TATAR YAKUP sk 23:00-23:50 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589778) SARIYER ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584347) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah BOSTANLI, DERESEKİ, DESTAN ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞ ALTI, GÜL BAHÇESİ ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KAVAK, MÜHENDİSLER, SAKIP SABANCI, ÇAMLAR, ŞİFA sk/ REŞİTPAŞA mah EMİRGAN, KIRMIZIÇAM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585651) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYIR, KOCAYEMİŞ, KORU MANDIRA, ORTA ÇEŞME, RECEP EFENDİ, TATAR YAKUP sk 23:00-23:50 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589778) SİLİVRİ ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585632) SULTANGAZİ ilçesi, 07 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584322)