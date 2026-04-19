İzmir'de kaza yapan araçta yangın çıktı, sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton bariyerlere çarpan otomobilde yangın çıktı. Sürücü Beyza Nur Pürmüs, kapıların kilitli olması nedeniyle aracından çıkamayarak yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menderes ilçesinde beton bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyza Nur Pürmüs (25) idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı esnada kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm otomobili sardı. Kaza esnasında otomobilin kapılarının kilitli konumda olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması müdahaleyi zorlaştırdı. Kapıların açılamaması sebebiyle alevlerin ortasında kalan Beyza Nur Pürmüs araçtan çıkarılamadı. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç sürücünün yangın sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
