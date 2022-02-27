6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım - Haberler

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6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım

Haberler.com, Servet Uzun - Politika
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Geçtiğimiz günlerde yuvarlak masa etrafında bir araya gelen 6 muhalefet lideri, 28 Şubat'ta toplanmak üzere sözleşti. Görüşme öncesi 6 parti, sosyal medya hesaplarından aynı anda ortak bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiye'si" ifadelerine yer verildi.

6 muhalefet partisinin temsilcileri, geçen ekim ayı başından itibaren güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya geldi. Partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü. Çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin muhalefet partilerinin liderlerine sunuldu.

28 ŞUBAT İÇİN SÖZLEŞTİLER

Parti liderleri güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantı sonunda 6 lider, 28 Şubat'ta karar metnini açıklamak için sözleşti.

6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım

AYNI ANDA ORTAK PAYLAŞIM

28 Şubat'taki toplantı öncesi CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda ortak bir paylaşımda bulunuldu. Paylaşılan videoda "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" yazısı yer alırken, paylaşımlarda ise "Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiye'si" notuna yer verildi.

6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım

6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım

6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım

6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım

6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Politika

Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, İYİ Parti, CHP, Politika, Güncel, Haberler

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