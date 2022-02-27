6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım

6 muhalefet partisinin temsilcileri, geçen ekim ayı başından itibaren güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya geldi. Partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü. Çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin muhalefet partilerinin liderlerine sunuldu.

28 ŞUBAT İÇİN SÖZLEŞTİLER

Parti liderleri güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantı sonunda 6 lider, 28 Şubat'ta karar metnini açıklamak için sözleşti.

AYNI ANDA ORTAK PAYLAŞIM

28 Şubat'taki toplantı öncesi CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda ortak bir paylaşımda bulunuldu. Paylaşılan videoda "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" yazısı yer alırken, paylaşımlarda ise "Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiye'si" notuna yer verildi.