5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti

5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 5 yavru köpek, bir sitenin önündeki otoparkta ölü bulundu.

ANTALYA'da 5 yavru köpek, bir sitenin önündeki otoparkta ölü bulundu. Köpeklerin önce zehirlendikleri, ardından yakıldıklarını öne süren hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, 1523 Sokak üzerindeki sitenin önündeki otoparkta meydana geldi. Araçların altında ve yanında 1,5 aylık yavru köpeklerin öldüğünü gören hayvanseverler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri yönlendirildi. Bölgede çalışma yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemenin ardından yavru köpeklerin zehirlendikten sonra yakılıp, öldürüldüğünü iddia eden hayvanseverler gözyaşlarını tutamadı. Ekipler bölgede çalışırken anne köpek ise sık sık yavrularının yanına gelip kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında yavru köpeklerin cansız bedenleri bölgeden alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayvanların kesin ölümünün inceleme sonrası belirleneceği kaydedildi.Bölgede hayvanların ihtiyacını karşılayan Duygu Nebioğlu, 16 yıldır sokak hayvanlarını baktığını, 8 senedir ise düzenli şekilde mahallesindeki hayvanların beslenmesi ve bakımını üstlendiğini söyledi. Nebioğlu, oturduğu mahallede çok sayıda olay yaşadığını belirterek, "Birkaçının dövülerek, birkaçının da yakılarak öldürüldüğünü düşünüyoruz. Belli bir yerde yaşamıyorlar. Bu mahallede sürekli katliam, zehirleme vakaları yaşıyoruz. Mahallede çok köpek var. 5 yavrumuzu ölü bulduk. 1,5 ay önce anneleri bu yavruları doğurmuştu. Biz çok üzgünüz, bu mahallede bunları kimin yaptığının bulunmasını istiyoruz" dedi.Hayvansever Nursel Horoz ise 5 yavru köpeğin öldürülmesinin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.'SİZ NASIL BİR CANİSİNİZ?'

Mahalle sakinlerinden Fatma Kozan gördüklerini ağlayarak anlattı. "Hislerimi anlatamıyorum" diyen Kozan, "Bu canilik nedir anlayamıyorum. Sinirden titriyorum. Yavrucaklar, kimseye zarar vermeyen varlıklar. Biz nasıl cansak, onlar da can. Bu gördüğüm manzara karşısında insanlığımdan utanıyorum. Siz nasıl bir canisiniz? Nasıl kinle, nefretle büyüyorsunuz? Yazık değil mi? Bir cana bu kadar zarar verilebilir mi? Gerçekten yazıklar olsun" diye konuştu. 


5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

Çorum'da akılalmaz hırsızlık! Güpegündüz hayalet kılığında motosiklet çaldı
Çorum'da akılalmaz hırsızlık! Güpegündüz hayalet kılığında motosiklet çaldı
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Düm Tek Tek Metin Çekmez Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
5 yavru köpek katledildi, hayvanseverler isyan etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 18:15:05. #1.16#

title