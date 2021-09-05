5 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Eylül'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 5 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 5 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 5 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
5 Eylül'de tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 5 Eylül'de tarihte ve dünyada ne günü? 5 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
1669 - Girit, Osmanlı İmparatorluğu'nca ilhak edildi.
1698 - Rus Çarı I. Petro, ülkesini batılılaştırma çabalarının bir parçası olarak, din adamları ve köylüler dışında sakal bırakan her erkeğe özel bir vergi yükümlülüğü getirdi.
1795 - ABD ile Osmanlı İmparatorluğu arasında, ABD'yi yıllık vergiye bağlayan ABD - Osmanlı Sözleşmesi imzalandı.
1800 - Napolyon Bonapart, Malta adasını İngiltere'ye bıraktı. (oysa adayı 1798'de İngilizlerden kendisi almıştı)
1839 - Çin'le İngiltere arasındaki I. Afyon Savaşı başladı.
1920 - II. Yozgat Ayaklanması başladı.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Nazilli, Alaşehir ve Susurluk'a girdi.
1930 - Serbest Cumhuriyet Fırkası lideri Fethi Bey'in 4 Eylül'de İzmir'e gelişinden sonra, bazı kişiler gösteri yaparak Cumhuriyet Halk Fırkası binasını ve Anadolu gazetesi idarehanesini taşladılar.
1938 - Atatürk, vasiyetnamesini yazdırdı. Vasiyet, Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimi Osman Selçuk Selçuk tarafından 28 Kasım 1938'de açıldı.
1945 - Türkiye'de çok partili döneme geçişin ilk partisi olan Millî Kalkınma Partisi kuruldu.
1950 - Başvuru fazlalılığı yüzünden, üniversite giriş sınavı uygulaması başlatıldı.
1955 - İstanbul Sultanahmet'te yeni Adliye Sarayı hizmete açıldı.
1957 - Jack Kerouac'ın yazdığı Yolda romanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı.
1960 - Muhammed Ali (Cassius Clay), 1960 Roma Olimpiyatlarında altın madalya kazandı.
1963 - 20-21 Mayıs'ta askeri darbe girişiminde bulunan Albay Talat Aydemir, Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'nce idama mahkûm edildi.
1972 - Münih Katliamı: Filistinli Kara Eylül Hareketi militanları, 1972 Yaz Olimpiyatları için Münih'e gelen İsrailli sporculara ateş açtı; bir sporcu hayatını kaybederken, biri ağır yaralandı, 9 kişi rehin alındı.
1973 - Devlet Film Arşivi'nde yangın çıktı; Atatürk'ün tek kopyalı filmleri yandı.
1973 - Dünyanın en uzun karayolu tüneli olan Gotthard Zemin Tüneli açıldı.
1991 - Nelson Mandela, Güney Afrika'da Başkan seçildi.
2012 - Afyonkarahisar'da bulunan askeri depoda meydana gelen patlamada, 25 asker öldü.
DOĞUMLAR
699 - Ebû Hanîfe, Hanefi mezhebinin kurucusu (ö. 767)
1187 - VIII. Louis, Fransa Kralı (ö. 1226)
1319 - IV. Pedro, Aragon Kralı (ö. 1387)
1567 - Date Masamune, Japon siyasetçi ve Daimyo (ö. 1636)
1568 - Tommaso Campanella, İtalyan şair, yazar ve Platoncu filozof (ö. 1639)
1621 - Juan Andrés Coloma, Elda'nın dördüncü Kontu (ö. 1694)
1638 - XIV. Louis, Fransa Kralı (ö. 1715)
1667 - Giovanni Girolamo Saccheri, İtalyan matematikçi (ö. 1733)
1695 - Carl Gustaf Tessin, İsveçli politikacı (ö. 1770)
1704 - Maurice Quentin de La Tour, Fransız, Rococo tarzlı portreci ressam (ö. 1788)
1722 - Frederick Christian, Saksonya Elektörlüğü Prensi (ö. 1763)
1725 - Jean-Étienne Montucla, Fransız matematikçi (ö. 1799)
1733 - Christoph Martin Wieland, Alman şair, çevirmen (ö. 1813)
1735 - Johann Christian Bach, Alman besteci (ö. 1782)
1750 - Robert Fergusson, İskoç şair (ö. 1774)
1751 - François Joseph Westermann, Fransız devrimci ve komutan (ö. 1794)
1769 - John Shortland, İngiliz deniz subayı (ö. 1810)
1771 - Karl (Teschen Dükü), Avusturya arşidükü, askeri reformcu ve kuramcı (ö. 1847)
1774 - Caspar David Friedrich, Alman ressam (ö. 1840)
1775 - Juan Martín Díez, İspanyol asker ve İspanyol Bağımsızlık Savaşı'nda gerilla lideri (ö. 1825)
1791 - Giacomo Meyerbeer, Alman opera bestecisi (ö. 1864)
1817 - Aleksey Konstantinoviç Tolstoy, Rus yazar (ö. 1875)
1847 - Jesse James, Amerikalı haydut (ö. 1882)
1876 - Wilhelm Ritter von Leeb, Alman Generalfeldmarschall (ö. 1956)
1881 - Otto Bauer, Avusturyalı politikacı (ö. 1938)
1901 - Mario Scelba, İtalyan politikacı (ö. 1991)
1902 - Darryl F. Zanuck, Akademi ödüllü Amerikalı film yapımcısıdır (ö. 1979)
1905 - Arthur Koestler, Macar asıllı İngiliz yazar (ö. 1983)
1912 - John Cage, Amerikalı besteci, filozof, yazar ve baskıcı (ö. 1992)
1914 - Stuart Freeborn, İngiliz makyaj sanatçısı (ö. 2013)
1914 - Nicanor Parra, Matematikçi ve şair (ö. 2018)
1920 - Fons Rademakers, Hollandalı bir senarist ve film yapımcısıydı (ö. 2007)
1921 - Nazife Güran, Türk besteci (ö. 1993)
1929 - Bob Newhart, Amerikalı varyete sanatçısı ve oyuncu
1929 - Andriyan Nikolayev, Çuvaş kökenli Sovyet kozmonotu (ö. 2004)
1930 - Nedret Güvenç, Türk tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu
1937 - Antonio Valentín Angelillo, İtalyan futbolcu ve teknik direktördür (ö. 2018)
1937 - William Devane, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur
1939 - George Lazenby, Avustralyalı aktör ve eski model
1940 - Raquel Welch, Amerikalı aktris
1942 - Werner Herzog, Alman film yönetmeni
1946 - Freddie Mercury, Hint asıllı İngiliz müzisyen ve Queen grubunun solisti (ö. 1991)
1946 - Loudon Wainwright III, Amerikalı şarkı yazarı, folk şarkıcısı, mizahçı, ve oyuncu
1947 - Bruce Yardley, Avustralyalı profesyonel kriketçi ve antrenör (ö. 2019)
1948 - İsmail Arca, Türk futbolcu
1948 - Benita Ferrero-Waldner, Avusturyalı siyasetçi, eski bakan
1949 - Sami Ezzib, Filistin asıllı İsviçreli hukukçu
1951 - Paul Breitner, Alman eski futbolcudur
1951 - Michael Keaton, Amerikalı aktör
1956 - Samet Aybaba, Türk futbolcu ve teknik direktör
1963 - Juan Alderete, Meksikalı-Amerikan müzsiyen
1963 - Taki Inoue, Eski Japon yarışçı
1964 - Frank Farina, Avustralyalı eski futbolcu, teknik direktördür
1964 - Sergei Loznitsa, Ukraynalı film yönetmenidir
1965 - David Brabham, Avustralyalı Formula 1, Le Mans ve Tur yarışçısıdır
1966 - Milinko Pantic, Eski Yugoslav millî futbolcudur
1967 - Salih Kenan Şahin, Türk siyasetçi ve tıp doktoru
1967 - Matthias Sammer, Eski futbolcu, teknik direktör
1968 - Brad Wilk, Amerikalı müzisyen
1969 - Leonardo Araújo, Brezilyalı eski millî futbolcu ve teknik direktör
1969 - Dweezil Zappa, Amerikalı rock müzik gitaristi
1971 - Will Hunt, Amerikalı müzisyen, besteci ve rock grubu Evanescence'ın davulcusu
1973 - Kaan Tangöze, Türk müzisyen ve Duman müzik grubunun solisti
1973 - Nedim Akbulut, Türk futbolcu ve teknik direktör
1973 - Rose Arianna McGowan, Amerikalı sinema oyuncusu
1975 - George Boateng, Hollanda'lı futbolcu
1976 - Carice van Houten, Hollandalı tiyatro ve sinema oyuncusu
1977 - Joseba Etxeberria, İspanyol millî futbolcudur
1977 - Nazr Mohammed, Amerikalı basketbolcu
1979 - John Carew, Gambiya asıllı Norveçli eski futbolcudur
1980 - Franco Costanzo, Arjantinli millî futbolcudur
1981 - Esin Sayın Kayser, Türk haber spikeri, sunucu ve müzisyen
1982 - Alexandre Geijo, İspanyol futbolcudur
1983 - Pablo Granoche, Uruguaylı futbolcudur
1988 - Felipe Caicedo, Ekvadorlu futbolcudur
1988 - Nuri Şahin, Türk futbolcu
1989 - Elena Delle Donne, Amerikan profesyonel basketbolcu
1989 - José Ángel Valdés, İspanyol futbolcudur
1990 - Lance Stephenson, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu
1990 - Kim Yu-Na, Güney Koreli buz patenci
1990 - Franco Zuculini, Arjantinli millî futbolcudur
1991 - Skandar Keynes, İngiliz aktör
1991 - Zeki Yavru, Türk futbolcu
1984 - Erin Krakow, Amerikalı oyuncu
1984 - Annabelle Wallis, İngiliz Aktris
1991 - Zeki Yavru, Türk futbolcu
1994 - Alfonso González, Meksika futbolcusu
ÖLÜMLER
1165 - Nijo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 78. imparatorudur (d. 1143)
1548 - Catherine Parr, İngiltere Kraliçesi (d. 1512)
1857 - Auguste Comte, Fransız matematikçi (d. 1798)
1876 - Manuel Blanco Encalada, Şilili siyasetçi ve Şili'nin ilk Devlet Başkanı (d. 1790)
1877 - Çılgın At, Lakota kızılderililerinin Şefi (d. 1849)
1883 - Gaspare Fossati, İtalyan mimar (d. 1809)
1901 - Ignacij Klemencic, Sloven fizikçi (d. 1853)
1906 - Ludwig Boltzmann, Avusturyalı fizikçi (d. 1844)
1914 - Charles Péguy, Fransız şair (d. 1873)
1917 - Marian Smoluchowski, Polonyalı fizikçi (d. 1872)
1926 - Karl Harrer, Alman gazeteci ve politikacı (d. 1890)
1937 - David Hendricks Bergey, Amerikalı bakteriyolog (d. 1860)
1948 - Zenón Díaz, Arjantinli eski millî futbolcu (d. 1880)
1953 - Richard Walther Darré, Alman siyasetçi ve Gıda ve Tarım Bakanı (d. 1895)
1956 - Mary Meigs Atwater, Amerikalı dokumacı (d. 1878)
1964 - Olympe Démarez, Fransız avukat (d. 1878)
1970 - Walter Schreiber, Alman SS subayı (d. 1893)
1991 - Fahrelnissa Zeid, Türk ressam (d. 1901)
1993 - Claude Renoir, Fransız görüntü yönetmeni (yönetmen Jean Renoir'ın yeğeni ve ressam Pierre Auguste Renoir'ın torunu) (d. 1914)
1993 - Samim Kocagöz, Türk yazar (d. 1916)
1997 - Georg Solti, Macar asıllı orkestra ve opera şefi (d. 1912)
1997 - Rahibe Teresa, Arnavut hayırsever ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1910)
1999 - Alan Clark, İngiliz siyasetçi, milletvekili ve siyaset yazarı (d. 1928)
2012 - Ediz Bahtiyaroğlu, Türk - Boşnak millî futbolcu (d. 1986)
2013 - Rochus Misch, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1917)
2014 - Simone Battle, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1989)
2015 - Setsuko Hara, Japon oyuncu (d. 1920)
2016 - Hugh O'Brian, Amerikalı oyuncu (d. 1925)
2016 - İsrafil Yılmaz, Suriye İç Savaşı'nda savaşmış Türk asıllı Hollandalı militan (d. 1987)
2017 - Nicolaas Bloembergen, Hollanda doğumlu Amerikalı Nobel Ödülü sahibi fizikçi (d. 1920)
2018 - François Flohic, Fransız amiraldir (d. 1920)
2018 - Beatriz Segall, Brezilyalı oyuncu (d. 1926)
2019 - Kiran Nagarkar, Hint roman yazarı, eleştirmen, oyan yazarı ve senarist (d. 1942)
2019 - Jaroslav Weigel, Çek aktör, oyun yazarı, çizgi roman sanatçısı ve ressam. (d. 1931)
2020 - Johny Bakshi, Hint film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1932)
2020 - Jirí Menzel, bir senarist ve film yapımcısıydı (d. 1938)
2020 - Erbil Tuşalp, Türk gazeteci ve yazar (d. 1945)