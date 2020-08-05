5 Ağustos Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER ARNAVUTKÖY ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, ALİ RIZA BEY, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA MERİÇ sk/ YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk/ ÖMERLİ mah 75. YIL, GÜNDOĞAN, KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU, UZUNÇAYIR, VİCDAN, İHSANGAZİ sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585517) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYASOFYA, AYFER, BALABAN, CONK BAYIRI, CİVANMERT, EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, İLKBAHAR, ŞEYH ŞAMİL sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585510) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah AKKAYA, CUMA, DELİKLİKAYA, DİKMEN, EBEDİ, FASIL, HAŞİM, HEYBETLİ, HIZIR, HÜRMET, HİSAR, HİZMET, IŞIL, KAYABAŞI, MARANGOZ, MEHTER, MEŞETOPU, NARİN, PLATO, RAHMET, SABIR, SAHRA, SAMANYOLU, SANDAL, SARDUNYA, SARIÇİÇEK, SIRAT, İDEAL, İFTİHAR, İHLAS, İMAR, İMREN, İRFAN sk/ ÖMERLİ mah AKMAZ, BORAHAN, DERSAADET, EMEKLİ, GÜNGÖR, HADIMKÖY-ÖMERLİ, HÜMEYRA, ILGAZ, MEZARLIK, OKUL ÇIKMAZI, PALANDÖKEN, PORSUK, RİSALET, TERME, TUNA, TUNÇASLAN, YILMAZLAR, YİĞİTER, ÖMERLİ, ÜMİT sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585507) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah AKKAYA, CUMA, DELİKLİKAYA, DİKMEN, EBEDİ, FASIL, HAŞİM, HEYBETLİ, HIZIR, HÜRMET, HİSAR, HİZMET, IŞIL, KAYABAŞI, MARANGOZ, MEHTER, MEŞETOPU, NARİN, PLATO, RAHMET, SABIR, SAHRA, SAMANYOLU, SANDAL, SARDUNYA, SARIÇİÇEK, SIRAT, İDEAL, İFTİHAR, İHLAS, İMAR, İMREN, İRFAN sk/ ÖMERLİ mah AKMAZ, BORAHAN, DERSAADET, EMEKLİ, GÜNGÖR, HADIMKÖY-ÖMERLİ, HÜMEYRA, ILGAZ, MEZARLIK, OKUL ÇIKMAZI, PALANDÖKEN, PORSUK, RİSALET, TERME, TUNA, TUNÇASLAN, YILMAZLAR, YİĞİTER, ÖMERLİ, ÜMİT sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585532) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk/ TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, RASİM AĞA, SUR, TERKOS 02:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583183) AVCILAR ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ARI, ASRİ, ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, KADER, KILIÇ, KURUÇEŞME, KUTLU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MUTLU, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, SUBOYU, UYGAR, YELPAZE, ZABİT, ÇIKMAZ, ÇİÇEK, İSKECE sk/ MERKEZ mah ÖZARI sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582321) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, BAĞLARİÇİ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, PEHLİVAN, SIRAEVLER, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk/ ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, SARIGÜL, ÜMİT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584127) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk/ ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, SARIGÜL sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584125) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, BAĞLARİÇİ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, PEHLİVAN, SIRAEVLER, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk/ ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584126) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, BAĞLARİÇİ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, PEHLİVAN, SIRAEVLER, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk/ ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, SARIGÜL, ÜMİT sk 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584128) BAĞCILAR ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 998. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543423) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1685., 1686., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694., 1721., 1722., 1723., 1724., 1725., 1727., 1728., 1729., 1735., 1743., 1744., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1590., BAĞCILAR ASFALTI sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582339) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk/ GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk/ MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT MAHMUT sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582722) BAHÇELİEVLER ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMETÇİK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2586442) BAKIRKÖY ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, AKSU, TEYYARECİ SADIK, İSTANBUL sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583849) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, AKSOY, DOST, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, TALAT ARTEMEL, TEZ, UMUT sk/ OSMANİYE mah TEZ sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583852) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, K. BAĞLAR MEVKİİ, KENDİRLİ, TEZ, YILDIZ TEPE sk/ OSMANİYE mah FABRİKALAR, FABRİKALAR C, KÖY ALTI, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ÜMRANİYE sk 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583854) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah KOŞUYOLU sk/ OSMANİYE mah AKSU OSMANİYE YOLU, ÜMRANİYE, ÜMRANİYE ÇIKMAZI sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583850) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÜMRANİYE sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583853) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ, TERAKKİ, TEZ sk/ OSMANİYE mah CİCİ, KÖY ALTI, LALECİK, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ŞENGÜL sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 05:00-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583855) BEŞİKTAŞ ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583244) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah GÖKNAR, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ŞAİR NAZIM sk/ TÜRKALİ mah KEMAL TÜREL, NÜZHETİYE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583258) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARIŞ, BESTE, DİLEK, FULYA DERESİ sk/ MURADİYE mah DERYADİL, GÖKNAR, MURADİYE DERESİ, ŞAİR NAZIM sk/ TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, IHLAMURDERE, KEMAL TÜREL, MURADİYE BOSTANI, NÜZHETİYE, UZUNCAOVA, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah BARAKALAR, FERAH, KÖŞKÜSTÜ, MURADİYE BAYIRI, MURADİYE DERE, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583245) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk/ TÜRKALİ mah NÜZHETİYE sk/ VİŞNEZADE mah HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583800) BEYOĞLU ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ sk/ PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MECLİS-İ MEBUSAN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582140) EYÜPSULTAN ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, CEYHAN, DİKYOL, HAKAN, KAAN, MASLAK YOKUŞU, PARK, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584317) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.YİĞİT ÇIKMAZI, 1.ZAMBAK, ATATÜRK, CÖMERT, CİHAN, CİVAN, DERVİŞ, EGEMEN, FATİH SULTAN, GÜRCAN, KALKAN, LALE, LEYLAK, NECİP FAZIL, SAMET, SELİMPAŞA, SERHAT, SEVCAN, ULUBATLI HASAN, ŞAFAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584318) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584400) FATİH ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, OĞUZHAN, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK sk/ ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582337) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, KINALIZADE, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582351) KAĞITHANE ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKŞEMSETTİN, ALP, DİLAVER, FAZİLET, GİRNE, HİCRAN, KARAMAN, NAR, NİZAM, ONUR, VEYSEL KARANİ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584402) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.EVREN, 1.KÖKNAR, 1.ÜLKÜ, 1221., 3.ŞİRİN, DUT, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, HANCI, HEKİM, NEŞE, TUNA, ÇINARLIÇEŞME, İDRİS PAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2567895) SARIYER ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585482) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, CENK, PETUNYA, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇAMLIK SİTESİ, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAVDAR, ÇAY sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585485) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SAĞLAM, SULH sk/ REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ sk/ İSTİNYE mah BORSA, EMEK, KAPLICALAR sk 06:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585488) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, ORDULULAR, TARABYA BAYIRI, YILMAZ., ŞENEVLER sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584332) SİLİVRİ ilçesi, 05 Ağustos Çarşamba günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FEYYAZ ALTINORAK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583837) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk/ FENER mah SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk/ KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583305) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2585631)