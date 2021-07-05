Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor
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Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor

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Oyuncu Mine Tugay, Bodrum'da tatiline devam ederken mavi bikinisiyle kameralara yakalandı. 42 yaşındaki oyuncunun kusursuz fiziği gençlere taş çıkarttı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Bodrum tatilinde objektiflere yakalandı. Denize girmeyi tercih etmeyen Mine Tugay, gün boyu güneşlendi.

FİT VÜCUDU DİKKATLERDEN KAÇMADI

HaberTürk'ün haberine göre; Mavi bikinisi, şapkası ve siyah güneş gözlüğü görüntülenen Tugay, plajda arkadaşlarıyla birlikte sohbet etmeyi ihmal etmedi. 42 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı.

42 yaşındaki Mine Tugay, mavi bikinisiyle kameralara yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor

TELEFONU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Mine Tugay'ın telefonunu elinden düşürmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

42 yaşındaki Mine Tugay, mavi bikinisiyle kameralara yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor
42 yaşındaki Mine Tugay, mavi bikinisiyle kameralara yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor
42 yaşındaki Mine Tugay, mavi bikinisiyle kameralara yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor
42 yaşındaki Mine Tugay, mavi bikinisiyle kameralara yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor
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Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor - Haberler Magazin
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