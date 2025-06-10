32. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri 2025!

32. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri 2025!
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32. Dönem POMEM başvuru sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini mülakat tarihine çevirdi. Polis olmak isteyen binlerce kişi, "32. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 32. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri açıklandı mı? İşte, detaylar…

32. Dönem POMEM kapsamında başvuru işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, sürecin bir sonraki aşaması olan sözlü mülakatlar için geri sayıma geçti. Fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrollerinin ardından, gözler şimdi Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınav tarihlerine çevrilmiş durumda. Emniyet teşkilatında görev almayı hedefleyen binlerce aday, "32. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman yapılacak?" sorusuna net bir yanıt arıyor. Peki, 32. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman, sınav yerleri ve tarihleri açıklandı mı? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

32. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM alımları kapsamında toplamda 12.000 öğrenci alınacağını duyurdu. Bu kapsamda; lisans mezunu 8.160 erkek ve 1.440 kadın ile önlisans mezunu 2.040 erkek ve 360 kadın olmak üzere kontenjanlar açıklandı. POMEM mülakat yerleri ise 10 Haziran 2025 itibarıyla erişime açıldı.

32. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri 2025!32. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman

POMEM mülakat yerleri, aday değerlendirme ve seçme aşamaları doğrultusunda belirlenmiş olup; her aday, kendi sınav merkezi bilgilerini Polis Akademisi'nin web sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak POMEM mülakat yerleri kolayca görüntülenebilir.

32. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri 2025!POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri 2025

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre:

"32. dönem POMEM giriş sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı mülakat sınavı aşamasına katılacak olan adaylar, sınav tarihlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar mülakat sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, sınav merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav merkezinde emanet alınmayacaktır."

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