Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum

Geri adım atmıyor! Zelenskiy'den Trump'a rest
Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı sarsan kavgada Trump'ı destekledi
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vestel CEO'su Ergün Güler ile şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal arasında 'Ramazan mesajı' krizi yaşandı. Güler, çalışanların Ramazan ayını tebrik etti. Bu mesaja tüm çalışanların göreceği şekilde tepki gösteren Köksal, "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor" dedi. Ancak daha önce şirketin Noel'i kutladığı görseller ortaya çıktı.

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara bir mesaj gönderdi. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde Güler'in tebrikine tepki gösterdi. CEO'ların tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler, şirket çalışanlarına Ramazan ayının başlaması münasebetiyle mesaj gönderdi.

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriği mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

CEM KÖKSAL'DAN SERT UYARI

Ancak bu sıcak tebrik, Zorlu Holding'de beklenmedik bir tepkiye neden oldu. Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var," dedi. Köksal, Güler'i daha önce uyardığını hatırlatarak, "Lütfen bunun tekrarı olmasın," ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

CADILAR BAYRAMI VE NOEL'İ KUTLAMIŞLAR

Yaşananlar sonrası Vestel'in Noel ve Halloween'ı kutladığı ve kampanyaları duyurduğu birçok paylaşım yeniden gündem oldu. Bu görseller sonrası kullanıcılar boykot çağrısı yaparak holdinge sert tepki gösterdi.

Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
img

Yüzlerce kişi ölümden kurtuldu! Yüzey temizleyici ile kamufle etmişler
img

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi
img

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Bukadar şerfsiz olunmaz be

Yorum Beğen335
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları10 Kaplan:

Cem bey. Siz konumunuzu ve pozisyonunuzu gözden geçirin bence. Büyük bir hata yaptınız. Bunun bedeli ağır olabilir. Happy Christmas deyip. Ramazan dini gün yapamassin demek açık şekilde niyetinizi belli ediyor. Bu konuma nasıl geldiniz bilmiyorum ama bunu Zorlu holding gözden geçirmeli.

Yorum Beğen327
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Cıplak:

zorlu schalom holding CEO şu Cem hamursuz bayramın kutlasın , boykot boykot

Yorum Beğen274
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTT:

Sorsan laiklik dersi verir ama İslam a ambargo koymaya kalkar... Gerçekten böyleleri artık midemi bulandırıyor... Elin ecnebisi bile İslama düşmanlık etmiyor, saygı gösteriyor bunun yaptığına bak... Yuh!...

Yorum Beğen267
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Yılmaz:

Cem köksal İSTİFA.

Yorum Beğen210
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Yurt:

O zaman git başka ülkede yaşa ticaret yap burayı sömürmeyin

Yorum Beğen207
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Kara:

daha yeni televizyon almıştım param olsa kırar atarım keşke almasaydım!!!!

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Gerçekte ne oldukları , kim oldukları böyle böyle ortaya çıkacak…Allah holdinginizi başınıza geçirsin..

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Note:

Böyle bir zihniyeti bünyesinde barındırmaya devam ederse Vestel. Benim ve benden geleceklere Evinize sokmayın diye nasihatim olur.

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıq9v8c5qs7x:

dün fenerbahçe ile maç yapacak olan iskoç ekibi glasgowun taraftarına ramazan dolayısı ile istanbulda içki sigara ve yemeklerinizi dışarda yemeyin ramazan dolayısı ile uyarısı bugün vestelin ramazanı neden kutluyorsun faciası çok konuşacak birşey yok… rezillik paçalarımızdan akıyor

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var

Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti
Para transferlerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı

ATM'den para çekemeyebilirsiniz
IMF, Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi sağlayacak

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.