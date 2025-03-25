Yüzü olduğu marka üzerinden siyaset yapmaya kalkan Hazal Kaya linç yedi

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye'nin birçok şehrinde protestolar düzenlendi. Eylemler sırasında dikkat çeken bir olay, bir vatandaşın kozmetik markasının adı yazılı pankartla gösterilere katılmasıydı. Bu görüntü, markanın reklam yüzü olan ünlü oyuncu Hazal Kaya tarafından fark edildi.

Kaya, reklam yüzü olduğu markanın pankartının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "Gurur duyduk" notunu düştü. Ancak, oyuncu paylaşımının altına yazdığı "Marka görünüyor diye reklam mı hocam?" ifadeleriyle dikkatleri daha da üzerine çekti. Hazal Kaya'nın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki aldı. Birçok kişi, Kaya'nın protestoya değil, sadece markasının görünürlüğüne odaklandığını belirterek eleştirilerde bulundu.

"ŞAKA YAPTIM"

Tepkilerin artmasının ardından Hazal Kaya, bir açıklama yaparak paylaşımının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Kaya, "Alanın görünürlüğünü ufak bir şakayla kendimce desteklemek istemiştim, sanırım yanlış anlaşıldı. Rimeliniz akmasın, ayağınıza taş değmesin" şeklinde bir açıklama yaparak, yaptığı esprinin niyetinin farklı olduğunu belirtti. Hazal Kaya'nın paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar, Kaya'nın açıklamasını yeterli bulurken, bazıları da ünlü oyuncunun protesto hareketine dair daha duyarlı bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini dile getirdi. Sosyal medyada, "Biri şu kadını durdursun artık yetti", "Hazal Kaya biz gülmedik haberin olsun", " Eylemler üzerinden reklam yapıp para kazanma peşinde." İşte Hazal Kaya hakkında sosyal medyada yapılan yorumların bazıları...