Yukay'ın teknesine çarpan geminin kaptanı dümeni bırakıp mangal yapmış

4 Ağustos'ta Yalova'dan 'Graywolf' isimli yatıyla tek başına denize açılan Halit Yukay'dan bir daha haber alınamamış, günler sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmıştı. Yapılan teknik incelemelerde yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı değerlendirilmiş, soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklanmıştı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, teknenin battığı noktada yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşılmıştı. Cesedin Halit Yukay'a ait olduğu tahmin edilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte tespit edilen cesedin deniz dibinden çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli aşamaya gelindi.

TCG IŞIN GEMİSİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürülen operasyona, alanında uzman ekipler ve özel donanımlar eşlik ederken, bölgede konuşlu bulunan TCG IŞIN gemisinin güvertesindeki vincin kalkık vaziyette olduğu gözlemlendi. Bu durum, teknik hazırlıkların tamamlandığı ve çıkarma sürecinin sürdüğü şeklinde değerlendirildi.

Yetkililer, çalışmanın deniz ve hava şartlarına bağlı olarak titizlikle sürdürüldüğünü, uygun koşullar sağlandığında çıkarma işleminin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Operasyon boyunca güvenlik tedbirlerinin artırıldığı, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği belirtildi.

"YEMEK HAZIRLIĞI YAPTIK, TAVUK PİŞİRİYORLARDI"

Olayla ilgili yürütülen soruşturma dosyasında ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre 'Usta Gemici' sıfatını taşıyan Metin Sarı (50), o anları ifadesinde şöyle anlattı: "Çanakkale Boğazı'nı çıktıktan sonra 08.00'de vardiyamı teslim etmiştim. 16.30'a kadar geminin başüstünde boya yaptım. Sonrasında yemek hazırlığı yaptık. Tavuk pişiriyorlardı.

"TAVUKLARI ALMAYA GİTTİĞİMDE GEMİDE TİTREŞİM OLDU"

Yardım etmek için pişen tavukları aşağı indirdim ve çiğ etleri yukarı çıkardım. Aşağıya tavuk almaya indiğim esnada gemide bir titreşim oldu. Çıktığım esnada deniz yüzeyinde yüzen parçalar gördüm. Tekne parçalarına benziyordu. Tekne parçalarını cep telefonumla video kaydına aldım. Gemi yüzen tekne parçaları etrafında manevra yaptı. Sonra rotamızda devam etik. Video çekerken yanımda 2. kaptan da vardı. Gördüğüm batık tekne parçaları 'süvari' beyin bilgisi dahilindeydi. O yüzden başka yere bilgi vermedim…"

"MANGAL YAPACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Diğer 'Usta Gemici' İsa Alazoğlu ise 7 Ağustos'taki İfadesinde şunları anlattı: "Saat 16.00 sularında mangal yapacaklarını söylediler. Mangalımız sancak kıç tarafındaydı. Hazır kesilmiş odunlarla ateşi yakmaya başladım. Aşçıbaşı malzemeleri getirdi. Sancak tarafta su üzerinde dönmüş şekilde tekne parçaları gördüm. Aşağı yemekhaneye gittim.

"DENİZ YÜZEYİNDE CAN SİMİDİ GÖRDÜM"

Bütün personel güverteye çıktı. Saat 17.20 sularında gemi biraz ilerledikten sonra sancak taraftan manevra yaptı. Baş tarafa 2. kaptan ve Metin isimli usta gemici gitti. Telefonla kayıt aldığını gördüm. Gemi etrafında 500-600 metre uzaklıkta döndü ve tekrar rotasında devam etti. Deniz yüzeyinde can simidi gördüm, gemi rotasına devam etti. Hiçbir yere haber vermedim çünkü süvari beyin haber vereceğini düşündüm."