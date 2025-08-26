Yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası: Filmi kaldırıldı, festivali iptal edildi

Son günlerde sanat ve eğlence dünyasının bir parçası olan birçok isim hakkında ortaya atılan taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi.

YÖNETMEN SELİM EVCİ HAKKINDA TACİZ İDDİASI

İddiaların merkezinde yer alan isim bu kez ünlü yönetmen Selim Evci oldu. Yaprak C. isimli kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Evci'nin ofisinde asistanlık yaptığı dönemde ünlü yönetmen tarafından fiziksel tacize uğradığını öne sürdü.

Selim Evci

AKBANK SANAT İLİŞKİSİNİ SONLANDIRDI, 22. KISA FİLM FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ

İddialar sonrasında Akbank Sanat, Selim Evci ile olan iş ilişkisini sonlandırdı. Akbank Sanat'tan yapılan açıklamada, "Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22'nci edisyonunun iptaline karar verilmiştir. Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir. Kurumumuz, kültür ve sanat alanındaki desteğini güven olgusuna verdiği değer ve kurumsal prensipleri çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

MUBI FİLMLERİNİ KALDIRDI

Taciz iddialarının ardından dijital yayın platformu MUBI de Evci hakkında dikkat çeken bir adım attı. Platform, Evci'ye ait "İki Çizgi" isimli filmi yayından kaldırdığını ve eylül ayında gösterime alınması planlanan "Savrulan Zaman" isimli filmi de programdan çıkardığını duyurdu.

MUBI'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci'nin 'İki Çizgi' filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız 'Savrulan Zaman'ı ise programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz"