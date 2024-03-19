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Yayınlanan son videoda sağlıklı olduğu görülmesine rağmen Prenses Kate Middleton, hakkında komplo teorileri ortaya atılmaya devam ediyor

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Prenses Kate hakkında komplo teorileri çevrimiçi olarak yayılıyor. Kraliyet ailesi üyesi Kate'in Prens William ile yürürken çekilen videosu üzerinden çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bazıları videodaki kişinin bir vücut dublörü olduğunu iddia ederken, bazıları ise videonun gerçek kraliyet ailesine ait olmadığını öne sürdü. Ayrıca, video sahnelerinin yapay zeka ile oluşturulduğu da iddia edildi. Bu iddialar kraliyet hayranları tarafından kınandı.

Prenses Kate hakkında çılgın komplo teorileri, video kanıtlarına rağmen hala çevrimiçi platformlarda yaygın bir şekilde dolaşıyor.

The Sun, dün gece Kate'in eşi Prens William ile hafta sonu yan yana yürürken gülümseyen bir videosunu yayınladı.

Ancak bugün, X, TikTok ve Instagram gibi platformlarda hala çılgın teoriler dolaşıyor. Bazı şüpheci kişiler, hafta sonundaki videodaki kişinin William ile yürüyen kişinin bir vücut dublörü olduğunu veya videonun gerçek kraliyet ailesine ait olmadığını iddia etti.

Diğerleri ise yapay zeka (AI) nin videodaki sahneleri oluşturmak için kullanıldığını söyledi. Çift, Windsor yakınlarındaki bir çiftlik mağazasında araba parkında dolaşırken alışveriş poşetleri taşıyordu. Kate, 42 yaşında, bir tişört ve tayt giyerken, William bir kap ve mavi kot giyiyordu.

The Sun'ın özel olarak yayınladığı video, Kate'in alışveriş yaptığını ve pazar sabahı çocuklarının spor yaparken izlediğini gösterdi. Ancak, prensesin mutlu ve sağlıklı göründüğü fotoğraflara rağmen, vahşi komplo teorileri hala yayılmaya devam ediyor. Ancak, kraliyet hayranları bu iddiaları sert bir şekilde kınadı.

Yayınlanan son videoda sağlıklı olduğu görülmesine rağmen Prenses Kate Middleton, hakkında komplo teorileri ortaya atılmaya devam ediyor

Yayınlanan son videoda sağlıklı olduğu görülmesine rağmen Prenses Kate Middleton, hakkında komplo teorileri ortaya atılmaya devam ediyor

Yayınlanan son videoda sağlıklı olduğu görülmesine rağmen Prenses Kate Middleton, hakkında komplo teorileri ortaya atılmaya devam ediyor

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Kate Middleton Prens William Gündem 3.Sayfa Magazin Dünya Haberler

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