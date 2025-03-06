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Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

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Erzurum'da boşanma aşamasındaki eşi Kübra K.G. ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusu Osman Bera Y.'yi bıçaklayarak yaralanan Bilgehan G., 'iyi hal' ve 'takdiri indirim' uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 20 Ekim 2023'te meydana gelen olayda 3 yıldır evli olduğu Kübra K.G. ile boşanma aşamasında olan Bilgehan G., çocuklarını görmeye gitti. Kayınvalidesinin de olduğu görüşme sırasında Bilgehan G., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi ile Osman Bera Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları gösterip çocuklarının vekaletinin alacağını söyledi.

TARTIŞMA SIRASINDA BIÇAĞA SARILDI

Çıkan tartışmada Bilgehan G., Kübra K.G.'yi defalarca bıçakladı. Bu sırada kayınvalidesi İlknur K. (51) de sandalye ile Bilgehan G.'ye vurdu. Sırtından yaralanan Bilgehan G., bu kez Kübra K. G.'nin sevgilisi olduğunu iddia ettiği ve karşı binada oturan Osman Bera Y.'nin evine gitti.

Yasak aşk iddiası! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

KAÇTI, YARALI BULUNDU

Binanın bahçesinde çıkan tartışmada Osman Bera Y.'yi de 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan G. kaçtı. Komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kübra K.G. ve Osman Bera Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine 500 metre mesafede yaralı bulundu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan G. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Bilgehan G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralılar tedavileri sonrası taburcu olurken, Bilgehan G. ve kayınvalidesi İlknur K. hakkında dava açıldı.

Yasak aşk iddiası! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

"TAMAMEN RUTİN GELİŞTİ"

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasına, tutuklu sanık Bilgehan G., tutuksuz sanık İlknur K., Kübra K.G. ile taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Bilgehan G. "Yaptığım olaydan dolayı pişmanım. İki ahlaksız yüzünden 16 aydır evlatlarımdan ayrıyım. Tamamen rutin gelişti, kesinlikle bir tasarlama olmadı. Tasarlama olsaydı ne Kübra ne İlknur bana engel olamazdı. Öldürme niyetim olsaydı, öldürürdüm. Beraatimi istiyorum, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilsin" dedi. Duruşmada dinlenen Kübra K.G. ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

KAYINVALİDEYE BERAAT

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Bilgehan G.'ye 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Osman Bera Y.'ye yönelik de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Heyet daha sonra eylemlerin ağır tahrik altında işlendiği ve teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığa 'iyi hal' ve 'takdiri indirim' uyguladı. Bilgehan G. her 2 suçtan toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer yandan Bilgehan G.'yi yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İlknur K. duruşmada beraat etti.

Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

KADIN ÖNCEDEN ÖBÜRÜYLE HERSEYI YOLUNA KOYMUS BESBELLI ! SONRADA BOSANMA ASAMASINA GEÇMIŠ. GENELLIKLE OLDUGU GIBI.

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Haber YorumlarıErdal_19:

Öldürsen için rahat ederdi en azından 15 sene nedir ya en az 10 yıl yatar yine

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bütün olayları başlatan kadın gene mağdur durumda.. adamın ömründen 15 yıl gidiyor. Her gördüğüne aşık olacaksan niye evlendin o zaman? bu da suç değil mi? İnsanların duygularıyla onuruyla niye oynadın? Evlendiyse önüne bak ona buna değil.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Motor yengemi görüyor musun Erzurum'da At koşturmuş :)

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Haber YorumlarıShef :

Çok zor bir durum, vurmasan boynuzlu, vursan suçlu… Bu durumlarda kültürel ve ahlaki değerler ele alındığında kadın ve adam çok daha suçlu. Bu kişiyi cezaevine tıkabilirsiniz ama ADALETİ sağlamış olmazsınız.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ülkede zina ve fuhuş tavan yaptı Bu adam derhal serbest kalmalı Mahalle araları siteler genel evler dolu

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Biri cezaevine diğeri tukaka Bu bayan özgür oldu şimdi

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