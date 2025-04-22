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Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi

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Yalova-Bursa kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Orhan Şentürk (60) idaresindeki 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, Yalova- Bursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde saat 13.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Orhan Şentürk ile muavin Hüseyin Şimşek, Ömer Faruk Bilgen (17), Yağmur Öztürk (19) ve Mehmet Erkoç (30) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, otobüste yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki Özcan Şen hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapanırken otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı yol üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde düz yolda seyreden otobüsün yan yattığı anlar yer aldı. Kazayı gören görgü tanıkları ise otobüsün sağ körüğünün patlaması neticesi yan yattığını iddia etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi

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Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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