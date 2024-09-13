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Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 254

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Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 254'e yükseldi. Yüz binlerce çocuğun temiz su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğu belirtildi.

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle meydana gelen şiddetli yağış ve toprak kaymalarında can kaybı 254'e çıktı.

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 254

YAGİ TAYFUNU'NDA CAN KAYBI 254'E YÜKSELDİ

Güney Asya ülkelerinde etkili olan Yagi Tayfunu, Vietnam'da bilançoyu ağırlaştırıyor. Hükümete bağlı afet yönetim kurumundan yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiği, 820'den fazla kişinin yaralandığı, 82 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 254

YÜZ BİNLERCE ÇOCUK TEMİZ SU VE SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞEMİYOR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada ise yüz binlerce çocuğun temiz su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğu ifade edildi. Okulların hasar görmesi ve elektrik, su kesintilerinden etkilenmesi nedeniyle yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişiminin olmadığı aktarıldı.

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 254

Tayfun nedeniyle Tayland'da en az 33, Myanmar'da ise 19 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların bölgede ay sonuna kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 254

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 254

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 254

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 254

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vietnam 3-sayfa Güncel Dünya Çocuk

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