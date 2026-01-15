Vali Toros açıkladı: Mersin'de suç oranları düştü, aydınlatma oranı yüzde 99,6'ya yükseldi

2025 yılında suçla mücadelede elde edilen sonuçların planlı ve kararlı çalışmaların ürünü olduğunu belirten Mersin Valisi Atilla Toros, 10 önemli suçun tamamında, düşüş sağlandığını ve aydınlatma oranının yüzde 99,6'ya yükseldiğini ifade ederek "Hedefimiz açıktır: Mersin'de huzuru ve güvenliği kalıcı kılmaktır" dedi.

Vali Atilla Toros, Suphi Öner Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıda, Mersin'de 2025 yılı boyunca jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatları tarafından yürütülen asayiş faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar 2024 yılı verileriyle karşılaştırmalı olarak ele alındı.

2025 yılının tüm yönleriyle değerlendirildiğini belirten Vali Toros, 2026 yılına ilişkin hedeflerin netleştirildiğini vurguladı. Toros, "Hedefimiz açıktır, Mersin'de huzuru ve güvenliği kalıcı kılmaktır. Çünkü biz güvenliği yarını planlayan, toplumsal huzuru güçlendiren ve güvenlik birimlerimizi her şartta sahada güçlü kılan, bir sorumluluk alanı olarak ele alıyoruz. Bu nedenle bugün paylaştığımız veriler, bizim için yalnızca bir sonuç değil; Mersin'in güvenlik yolculuğunda, planlı ve kararlı çalışmalarla ulaşılan, güçlü bir seviyeyi ifade etmektedir" diye konuştu.

"Yürüttüğümüz çalışmaların, sahadaki etkinliğini, açıkça ortaya koymaktadır"

2025 yılı verilerine göre kişilere karşı işlenen suçlarda önemli bir azalma yaşandığını aktaran Vali Toros, "2025 yılında, bir önceki yıla göre, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun tamamında, düşüş sağlanmış, bu suç grubunda yüzde 15 oranında bir gerileme, elde edilmiştir. Özellikle Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda yüzde 42, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 29 oranında, sağlanan düşüş yürüttüğümüz çalışmaların, sahadaki etkinliğini, açıkça ortaya koymaktadır. Aydınlatma oranının yüzde 99,6'ya yükselmesi, suçun cezasız kalmadığını, faillerin tek tek yakalanıp, adalete teslim edildiğini, net bir şekilde göstermektedir. Mal varlığına karşı işlenen suç grubunda yer alan 9 önemli suçun tamamında da azalma gerçekleşmiş bu alanda, yüzde 39 gibi son derece önemli bir gerileme sağlanmış, aydınlatma oranı ise yüzde 98 seviyesine yükselmiştir. Otodan hırsızlıkta yüzde 56, oto hırsızlığında yüzde 52, motosiklet hırsızlığında yüzde 48, evden hırsızlıkta yüzde 40, dolandırıcılıkta yüzde 37 ve işyerinden hırsızlıkta yüzde 32 oranındaki düşüşler sahadaki kararlı duruşun ve etkin mücadelenin en açık göstergeleridir. Suç sayılarında sağlanan bu belirgin düşüş ve aydınlatma oranında ulaşılan yüksek seviyeler ilimizin huzur ve güvenliğini, kalıcı kılma irademizin ve suçla mücadeledeki tavizsiz anlayışımızın, somut bir sonucudur" şeklinde konuştu.

"Suçluların peşini adalete teslim edene kadar bırakmayacağız"

Aranan şahıslara yönelik yürütülen kararlı çalışmalar sayesinde yakalama oranlarında önemli bir artış sağlandığına dikkat çeken Toros, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğümüz kararlı çalışmalar kapsamında, 2025 yılında 833'ü narkotik, 775'i hırsızlık, 616'sı kaçakçılık ve 583'ü dolandırıcılık suçları olmak üzere haklarında çeşitli suçlardan, kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle aranan, 5 bin 478 kişi yakalanarak, adalete teslim edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde, aranan şahısların yakalanma oranını, geçtiğimiz yıla göre Yüzde 79'dan yüzde 93'e yükselterek, önemli bir başarıya imza attık. Bu başarıyı, aranan kişi sayısını, yüzde 74 oranında azaltarak daha da pekiştirdik. Ayrıca ifade vermesi için aranan 15 bin 803 kişi hakkında da, yasal işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Bunun yanında, farklı illerden, haklarında hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan, 3 bin 546 kişi de, ilimiz sınırları içinde yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, hiçbir suçlunun peşini, yakalayıp adalete teslim edene kadar, bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara karşı mücadelede geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 421 silahın ele geçirildiğini 3 bin 62 şahıs hakkında işlem yapıldığına da değinen Toros, hiçbir suç odağına alan tanımadıklarını organize suç şebekelerini saklandıkları her noktada tespit etiklerini bu çerçevede, 2025'de 77 operasyonda, gözaltına alınan 266 şahıstan, 97'sinin tutuklandığını aktardı.

"Mersin Limanı'nda, 298 kilogram kokain ele geçirilmiştir"

Açıklamasını sürdüren Vali Toros, "Kaçakçılığa karşı da, kararlı ve kesintisiz bir mücadele yürütüyoruz. Bu kapsamda düzenlenen, 930 operasyonda yakalanan, bin 200 şahıs, adli mercilere teslim edilmiştir. Yapılan operasyonlarda, 580 bin litre akaryakıt, 46 bin litre alkollü içki, 236 bin paket sigara, 9 bin 325 adet elektronik sigara, 94 milyon adet makaron ve 14 bin 256 kilogram tütün ele geçirilmiş, 89,9 milyon TL vergi kaybı önlenmiştir. Organize suçlar ve kaçakçılıkla birlikte, tefeciliğe karşı da tavizsiz duruşumuz sürmektedir. Bu kapsamda düzenlenen, 83 operasyonda, göz altına alınan, 229 şahıstan 49'u tutuklanmış, 30'u hakkında adli kontrol tedbiri, uygulanmıştır. Uyuşturucu tehdidine karşı, çok boyutlu, kararlı ve sürekli bir mücadele yürütüyoruz. Bu vesileyle, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığımızı, ve sınır tanımayan suç şebekelerine karşı, yürüttüğümüz uluslararası boyuttaki çalışmaları da, özellikle vurgulamak isterim. İçişleri bakanımız tarafından, bu sabah kamuoyuyla da paylaşılan, ve ilimiz açısından son derece önemli olan bir operasyonda, Mersin Limanı'nda, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen başarılı bir çalışma neticesinde, 298 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürlüğümüz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yürütülen çalışmalar kapsamında, Brezilya'dan ülkemize gönderilen, yasal yükü yer fıstığı olan, bir gemi konteynerinde yapılan, detaylı arama sonucunda, söz konusu uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2025 yılında düzenlenen bin 541 operasyonda, göz altına alınan 2 bin 461 şahıstan, bin 575'i tutuklanmış, 365'i hakkında adli kontrol tedbiri, uygulanmıştır. 2024 yılına göre, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik, operasyon sayısı yüzde 45, gözaltı sayısı yüzde 50, ve tutuklanma sayısı ise yüzde 86, oranında artmıştır. Yapılan operasyonlarda, 2 bin 499 kilogram uyuşturucu madde, 7,5 milyon adet uyuşturucu hap, ve 10 bin 451 kök kenevir, ele geçirilmiştir. Bir önceki yıla kıyasla, yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 117, uyuşturucu hap sayısında yüzde 187 artış sağlanmıştır. Bu tablo, uyuşturucu şebekelerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin, sahada ne kadar etkili olduğunu, açıkça ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, kullanıcılık ve diğer alanlardaki, 6 bin 318 olayda, 7 bin 56 şahıs hakkında, adli işlem tesis edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelede teknolojik altyapının etkin şekilde kullanıldığını belirten Toros, NARVAS sistemi sayesinde sahaya hızlı ve sonuç odaklı müdahale sağlandığını ifade etti. Yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve internet üzerinden işlenen diğer organize suçlara karşı, sistematik ve kararlı bir mücadele yürüttüklerine de vurgu yapan Toros, 4 bin 233 hesap ya da şahıs hakkında işlem yapıldığını, 212 operasyonla, dijital suç ağlarına etkili darbeler indirildiğini bu sayede bin 27 şahıstan, 475'inin tutuklandığını dile getirdi.

"Trafikte hedefimiz yollarda düzeni sağlamak, can kaybını sıfıra indirmek"

Trafikteki temel hedefin can kayıplarını önlemek olduğunu, denetim ve önleyici çalışmaların aralıksız sürdürüldüğüne de değinen Toros, "Trafikte hedefimiz nettir: yollarda düzeni sağlamak, can kaybını sıfıra indirmek. Bu anlayışla denetim ve önleyici çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2025 yılında, 5 milyon 963 bin araç, 685 bin motosiklet, 32 bin ticari taksi ve 22 bin okul servisi denetlenmiştir. Ancak tüm bu tedbirlere rağmen, meydana gelen 83'ü ölümlü, 8 bin 563'ü yaralanmalı trafik kazalarında, maalesef 193 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 11 bin 750 vatandaşımız ise, yaralanmıştır. Biz trafikte tek bir can kaybını dahi kabullenmiyoruz. Bu nedenle tüm hemşehrilerime bir kez daha açık ve samimi bir çağrıda bulunuyorum. Trafikte konulan her kural, insan hayatını korumak için vardır. Bu yüzden lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım"diyerek sözlerini sürdürdü.

"İnsan haklarına, hukuka ve medeniyet değerlerimize uygun olarak göçü yönetmekteyiz"

İl genelindeki yabancı nüfusa ilişkin verileri paylaşarak, göç yönetiminde insan hakları ve hukuk çerçevesinde, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmediğini de belirten Vali Toros, "İlimizde, yasal kalış hakkına sahip, 187 bin 765 yabancı bulunmaktadır. Bunların, 149 bin 772'si, Geçici Koruma altındaki Suriyeliler, 36 bin 533'ü, ikamet izinliler ve bin 460'ı ise uluslararası koruma kapsamındaki yabancılardır. Bu doğrultuda düzenlenen, 59 operasyonda, göz altına alınan, 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü hakkında, adli işlem tesis edilmiştir. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımız tarafından, 2025 yılında icra edilen 19 bin 051 saatlik görev süresince, 5 bin 690 gemi ve tekne denetlenmiş, 602 yasal işlem tesis edilmiştir. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, Mersin'i, her bir vatandaşımızın güvenle yaşadığı, geleceğe umutla baktığı bir huzur şehri olarak daha da ileri taşıyacağız. Mersin sevgimizle dün olduğu gibi bugün de, yarın da, huzuru ve güveni ilimizin dört bir yanında kalıcı kılacağız. Bu noktada siz kıymetli Mersinli hemşerilerimizin desteği ve duyarlılığı, bu mücadelenin en güçlü dayanaklarından biridir. Unutmayın, siz, bize bildirin, biz gereğini yaparız" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya Vali Toros'un yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, kaymamaklar, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatının yetkilileri katıldı. Basın açıklamasının ardından Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. - MERSİN