Uzun süredir fuhuş skandallarına konu olan ilçede tepki çeken bir görüntü daha
İstanbul Kartal'da yol kenarında müşteri bekleyen bir kadının çocuk parkına tuvaletini yapması sosyal medyada büyük tepki çekti. Uzun süredir benzer manzaraların yaşandığı bölgede vatandaşlar, yetkililerden acil ve kalıcı çözüm talep ediyor.
İstanbul'un Kartal ilçesinde, yol kenarlarında müşteri bekleyen kadınlara yönelik şikayetler uzun süredir devam ediyor. Bölge halkının defalarca dile getirdiği rahatsızlığa rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamazken, sosyal medyada yayılan son görüntü tepkileri artırdı.
ÇOCUK PARKINA TUVALETİNİ YAPTI
Görüntülerde, bir kadının çocukların oyun oynadığı park alanına tuvaletini yaptığı anlar yer aldı. Olay, hem bölge sakinlerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
İlçeden daha önce bu görüntüler gelmişti;
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa